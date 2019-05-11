هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 07:00 م

باولين بودري مع رينات لورينس "السير إلى الوراء" في المعرض الدولي الثامن والخمسين للفنون في البندقية.

(© Keystone / Gaetan Bally)

في بينالي البندقية لعام 2019 "يعود فن سويسرا إلى المستقبل". يمثل سويسرا هناك هذا العام الفنانتان باولين بودري ورينات لورينس، اللتان تعرضان مشروعهما "السير إلى الوراء" في الجناح السويسريرابط خارجي من البينالي ابتداءً من يوم السبت 11 مايو.

تتعاون الفنانة باولين بودري من لوزان ورينات لورينس من برلين فنياً منذ عام 2007، وغالبًا ما تصنعا أعمالاً تكون عبارة عن تطوير لموضوعات شوهدت في مواد سابقة، ما أنتج أعمالاً تضم وسائل تواصل مختلفة مثل الموسيقى أو الأفلام أو التصوير الفوتوغرافي والتعامل مع "لحظات غير ممثلة أو غير مقروءة لليوتوبيا". تعالج الفنانتان موضوعات تلامس قضايا جنسانية واجتماعية، ولهما حضور دولي ومتابعته. عمل الثنائي الجديد بعنوان "السير إلى الوراءرابط خارجي" يتلاعب بمفهوم الاتجاه، وتجربة حركات الرقص المختلفة وخلق تجربة مربكة ومحيرة للجمهور تتحديان فيها الحواس.



(© Keystone / Gaetan Bally)

تستمر احتفالية بينالي البندقية من 11 مايو إلى 24 نوفمبر 2019، وأطلق عليها لهذا العام شعار "لعلك تعيش أوقاتاً ممتعة"



(نقله إلى العربية وعالجه: ثائر السعدي)

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