هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 07:30 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:30

واحدة من بين المعروضات الخمسة عشر في بينالي الفن في سافينتال لعام 2018 في كانتون غراوبوندن، جنوب شرق سويسرا.

(Photo: Ueli Alder)

حوّل فنانون سويسريون ودوليون المشهد الطبيعي الممتد على طول واد يقع جنوب شرق سويسرا. فللمرة الثانية، تحول هذا الركن الهادئ من البلاد إلى لوحة فنية قام "بينالي الفن في سافينتال" بتأثيثها. فيما يلي تعريف موجز بمجموعة مختارة من الأعمال الفنية المعروضة فيه.



1. منبر وسط أشجار الصنوبر (Bergkanzel by Com&Com)

يُتيح "منبر الجبل" (Bergkanzel) إطلالات مختلفة على الوادي، كما فعل في آخر مُشاركة له في بينالي الفن في سافينتال (أي وادي سافين) لعام 2016. فقد تم وضعه في موقع يُطل على نهر "رابيوزا"، على بعد 25 كيلومترا شمالا في مقلع حجارة قديم. وكما يُرى، يرسم جسر مُخصّص للمشاة في الجزء الخلفي من التركيبة المسار للمهتمين. للعلم، بدأ الفنانان السويسريان اللذان أنجزا هذا العمل في التعاون مع بعضهما منذ عام 1997. ويقيم ماركوس غوسولت ويوهانس م. هيدنغر ويعملان في كل من زيورخ وسانت غالن ولندن.



Bergkanzel أو "منبر الجبل": تركيبة فنية مصنوعة من الخشب يسهل الوصول إليها.





(Photo: Ueli Alder)

2. فضة وأحجار (Safiental-Karrette by H.R. Fricker)

يتشكل عمل هـ. ر. فريكر H.R. Fricker من 16 حجرًا. لقد سُحبت من مواطنها الطبيعية في وادي سافيان، ثم مُنحت حياة جديدة داخل المباني، حيث تحولت إلى مفارش وتجهيزات متاحة على الموائد في معظم مطاعم وادي سافيان، ما جلب الطبيعة إلى مائدة الطعام.

Safiental-Karrette: (أغراض مختلفة تشتمل على عربة يدوية وأحجار ومفارش ولعبة ورق).





(Photo: Johannes Hedinger)

3. نزول محفوف بالمخاطر (Looking for oneself within the gorge of Acla by Gabriela Gerber/Lukas Bardill)

اصطحب الفنانان غابرييلا غربر و لوكاس بارديل عرضهما الفني تحت سطح الأرض. وفي أعماق نفق "أكلاتوبيل"، سيعثر الزوار على تركيب فيديو يشتمل على بث مباشر لصورة شخصية لهم تم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء يتم عرضها بطريقة "الدائرة المُغلقة" على الواجهة الصخرية، مما يعطي الإنطباع بأنهم بصدد الإندماج مع جدران النفق. هنا، يتحمل الزائر لوحده عملية الصعود (رغم أنه يتم توفير الخوذات من طرف المنظمين)!



Looking for oneself within the gorge of Acla أو (بحثٌ عن الذات داخل ممر "أكلا" الضيق): تركيب فني بواسطة عرض لصور كاميرا يتشكل من "كاميرا شبكة" وجهاز عرض ومصدح ومضخم صوت. (Photo: Ueli Alder)

تركز الإهتمام في هذه الخريطة على الفنانين السويسريين المشاركين في هذه التظاهرة. من أجل الحصول على قائمة كاملة بالأعمال الفنية المتاحة للجمهور ومواقع عرضها، تصفح الموقع الرسميرابط خارجي للحدث.

(swissinfo.ch)

4. دائرة الضوء (Lichtkreis im Safiental by Ingeborg Lüscher)

الكبريت هي المادة التي وقع عليها الإختيار من طرف إينغبورغ لوشرIngeborg Lüscher لإنجاز لوحاتها ومنحوتاتها وتركيباتها المعروضة في الهواء الطلق. ففي أحد السهول، أقامت دائرة مغلقة من الضياء من خلال استخدام الكبريت الأصفر الذي يحتاج لأشعة الشمس لكي يتوهّـج.



Lichtkreis im Safiental: عمل فني أرضي مُنجز بواسطة مادة الكبريت.

(Photo: Ueli Alder)



5. خرسانة صاعدة (Egschi Shell by Bob Gramsma)

بعد أن تم إفراغ خزان "آغشيسيه" Egschisee، قام بوب غرامسما، الفنان القادم من زيورخ بتشييد صَدَفة خرسانية (بمقاس 8 أمتار على 8 أمتار) فوق سطح البحيرة. وبسبب الضغط الهائل للمياه العائدة، ارتفعت بحكم وزنها الذي يُقدّر بعشرة أطنان إلى أعلى مما أتاح للبحيرة معلما جديدا ومُلفتا.

Egschi Shell (أو صدفة آغشي): "منحوتة ضخمة مصنوعة من خرسانة خفيفة الوزن وتشتمل على وحدات جسم مُجوّفة وتعزيزات".



(Photo: Ueli Alder)

6. المشي في الكاميرا (Camera Obscura / Stanza Obscura by Ueli Alder)

قام المصور الفوتوغرافي أولي آلدر Ueli Alder بتحويل حظيرة تقليدية إلى حجرة تصوير مظلمة. فعندما تتكيّف رؤية الزائر مع الظلام السائد فيها، تصبح الصورة مرئية له.



Camera Obscura / Stanza Obscura: تركيبة فنية للمشاة داخل حجرة تصوير مُظلمة.



(Photo: Ueli Alder)

7. خيط رفيع (Explosion by Roman Signer)

في عام 1982، نفّذ الفنان السويسري الشهير رومان سيغنر Roman Signer انفجاراً في وادي سايفيان في عام 1982. هذه الصورة التقطت بالأبيض والأسود مع تعرض طويل من أجل تصوير 100 متر من الحبال المتفجرة المتدلية من البالونات أثناء احتراقها. يُمكن مُشاهدة العرض الوحيد لهذا العمل الفني في "تالكيرش" Thalkirch، وهي قرية صغيرة تقع في نهاية وادي سافيان بمنطقة سورسيلفا (كانتون غراوبوندن).



صورة للـ "انفجار" الذي قام به الفنان السويسري رومان سينغر في عام 1982. (Photo: Emil Grubenmann)

8. داخل الزرقة (Himmel III by Bildstein & Glatz)

تساوقا مع شعار البينالي لهذا العام "أفقي - عمودي"، استلهم الثنائي الفني السويسري - النمساوي بيلدستاين وغلاتز Bildstein&Glatz فكرة العمل من عالم الرياضات القصوى. في هذا الصدد، يُشجّعHimmel III (الجنة III) - وهو عبارة عن منحدر أزرق يتوسطه شريط أصفر - على التمتع بالمشهد الطبيعي للجبال المحيطة بوادي سافيان أفقيًا وعموديًا على حد السواء



Himmel III (Wood and acrylic sculpture)

(Photo: Ueli Alder)

9. نحل للسباق (Apedromo by Marianne Halter and Mario Marchisella)

طنين النحل الذي يُشبه الأصوات الصادرة عن سيارات سباقات الفورمولا واحد! هذا هو الإبتكار الذي اشتركت في إنجازه ماريان هالتر وماريو ماركيزيلا. كل ما احتاج إليه الفنانان تمثل في 3000 نحلة عسل وخزان مياه وبعض مضخمات الصوت، بل هناك أيضا علَمٌ بمربّعات بيضاء وسوداء لتعزيز الإنطباع بوجود مضمار خيالي لسباق السيارات. ابتداءً من شهر سبتمبر، ليس هناك ما يكفي من الغذاء الطبيعي للنحل في مروج ومراعي منطقة "وانّا" Wanna الطبيعية، لذلك تتم إعادتها إلى مواقعها الشتوية في "فالينداس" Valendas، أي في الطرف الآخر من الوادي. وعندها، سيتم استبدال البث المباشر للطنين بتسجيلات سابقة لنفس أسراب النحل.

Apedromo: (تركيبة صوتية، خلايا نحل، 3000 نحلة، علم)

(Photo: Ueli Alder)

آرت سافينتال - بينالي للفن البيئي

"أفقي - عمودي" رابط خارجي يُوصي المنظمون الزوار بتخصيص أكثر من يوم واحد لمشاهدة جميع الأعمال الفنية المعروضة وسط الطبيعة التي أنجزها فنانون سويسريون ودوليون. تبدأ أماكن العرض انطلاقا من Versam / Safien في شمال وادي سافيان Safiental وتنتهي في الجنوب في "وانّا" Wanna. أما العرض فيستمر حتى يوم 21 أكتوبر 2018.

نهاية الإطار التوضيحي



(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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Fricker) يتشكل عمل هـ. ر. فريكر H.R. Fricker من 16 حجرًا. لقد سُحبت من مواطنها الطبيعية في وادي سافيان، ثم مُنحت حياة جديدة داخل المباني، حيث تحولت إلى مفارش وتجهيزات متاحة على الموائد في معظم مطاعم وادي سافيان، ما جلب الطبيعة إلى مائدة الطعام. 3. نزول محفوف بالمخاطر (Looking for oneself within the gorge of Acla by Gabriela Gerber/Lukas Bardill) اصطحب الفنانان غابرييلا غربر و لوكاس بارديل عرضهما الفني تحت سطح الأرض. وفي أعماق نفق "أكلاتوبيل"، سيعثر الزوار على تركيب فيديو يشتمل على بث مباشر لصورة شخصية لهم تم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء يتم عرضها بطريقة "الدائرة المُغلقة" على الواجهة الصخرية، مما يعطي الإنطباع بأنهم بصدد الإندماج مع جدران النفق. هنا، يتحمل الزائر لوحده عملية الصعود (رغم أنه يتم توفير الخوذات من طرف المنظمين)! تركز الإهتمام في هذه الخريطة على الفنانين السويسريين المشاركين في هذه التظاهرة. من أجل الحصول على قائمة كاملة بالأعمال الفنية المتاحة للجمهور ومواقع عرضها، تصفح الموقع الرسمي للحدث. 4. دائرة الضوء (Lichtkreis im Safiental by Ingeborg Lüscher) الكبريت هي المادة التي وقع عليها الإختيار من طرف إينغبورغ لوشرIngeborg Lüscher لإنجاز لوحاتها ومنحوتاتها وتركيباتها المعروضة في الهواء الطلق. ففي أحد السهول، أقامت دائرة مغلقة من الضياء من خلال استخدام الكبريت الأصفر الذي يحتاج لأشعة الشمس لكي يتوهّـج. 5. خرسانة صاعدة (Egschi Shell by Bob Gramsma) بعد أن تم إفراغ خزان "آغشيسيه" Egschisee، قام بوب غرامسما، الفنان القادم من زيورخ بتشييد صَدَفة خرسانية (بمقاس 8 أمتار على 8 أمتار) فوق سطح البحيرة. وبسبب الضغط الهائل للمياه العائدة، ارتفعت بحكم وزنها الذي يُقدّر بعشرة أطنان إلى أعلى مما أتاح للبحيرة معلما جديدا ومُلفتا. 6. المشي في الكاميرا (Camera Obscura / Stanza Obscura by Ueli Alder) قام المصور الفوتوغرافي أولي آلدر Ueli Alder بتحويل حظيرة تقليدية إلى حجرة تصوير مظلمة. فعندما تتكيّف رؤية الزائر مع الظلام السائد فيها، تصبح الصورة مرئية له. 7. خيط رفيع (Explosion by Roman Signer) في عام 1982، نفّذ الفنان السويسري الشهير رومان سيغنر Roman Signer انفجاراً في وادي سايفيان في عام 1982. هذه الصورة التقطت بالأبيض والأسود مع تعرض طويل من أجل تصوير 100 متر من الحبال المتفجرة المتدلية من البالونات أثناء احتراقها. يُمكن مُشاهدة العرض الوحيد لهذا العمل الفني في "تالكيرش" Thalkirch، وهي قرية صغيرة تقع في نهاية وادي سافيان بمنطقة سورسيلفا (كانتون غراوبوندن). 8. داخل الزرقة (Himmel III by Bildstein & Glatz) تساوقا مع شعار البينالي لهذا العام "أفقي - عمودي"، استلهم الثنائي الفني السويسري - النمساوي بيلدستاين وغلاتز Bildstein&Glatz فكرة العمل من عالم الرياضات القصوى. في هذا الصدد، يُشجّعHimmel III (الجنة III) - وهو عبارة عن منحدر أزرق يتوسطه شريط أصفر - على التمتع بالمشهد الطبيعي للجبال المحيطة بوادي سافيان أفقيًا وعموديًا على حد السواء 9. نحل للسباق (Apedromo by Marianne Halter and Mario Marchisella) طنين النحل الذي يُشبه الأصوات الصادرة عن سيارات سباقات الفورمولا واحد! هذا هو الإبتكار الذي اشتركت في إنجازه ماريان هالتر وماريو ماركيزيلا. كل ما احتاج إليه الفنانان تمثل في 3000 نحلة عسل وخزان مياه وبعض مضخمات الصوت، بل هناك أيضا علَمٌ بمربّعات بيضاء وسوداء لتعزيز الإنطباع بوجود مضمار خيالي لسباق السيارات. ابتداءً من شهر سبتمبر، ليس هناك ما يكفي من الغذاء الطبيعي للنحل في مروج ومراعي منطقة "وانّا" Wanna الطبيعية، لذلك تتم إعادتها إلى مواقعها الشتوية في "فالينداس" Valendas، أي في الطرف الآخر من الوادي. وعندها، سيتم استبدال البث المباشر للطنين بتسجيلات سابقة لنفس أسراب النحل. آرت سافينتال - بينالي للفن البيئي "أفقي - عمودي" يُوصي المنظمون الزوار بتخصيص أكثر من يوم واحد لمشاهدة جميع الأعمال الفنية المعروضة وسط الطبيعة التي أنجزها فنانون سويسريون ودوليون. تبدأ أماكن العرض انطلاقا من Versam / Safien في شمال وادي سافيان Safiental وتنتهي في الجنوب في "وانّا" Wanna. أما العرض فيستمر حتى يوم 21 أكتوبر 2018.