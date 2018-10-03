هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 07:00 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 19:00

احتفاليّة "مسابقة الأجبان السّويسريّة" شهدت رقماً قياسيّاً لأعداد المشاركين، حيث شارك في المسابقة هذا العام أكثر من 900 صنف من الأجبان.

(© KEYSTONE / URS FLUEELER)

فاز أحد أصناف جبنة غروييرذات التسمية الأصلية المحمية AOP، التي تُنتج في جبال الألبرابط خارجي من قبل شركة ألباج لا باسين "Alpage la Bassine" غرب سويسرا، بلقب أفضل أصناف الجبنة على مستوى سويسرا لعام 2018.

يوم السبت 29 سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن تفوّق هذا النوع من الجبنة، الذي يُنتجه موريس وجيرمان تريبو، على 965 صنف تم ترشيحها للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لـ مسابقة الأجبان السّويسريّةرابط خارجي التي انتظمت في مدينة لوتسيرن. وتهدف هذه التظاهرة أساسا إلى تعزيز جودة الأجبان السّويسريّة، والتّرويج لأصناف الجبنة السويسريّة الأقل شهرة.

من جهة أخرى، حصل 27 من أنواع الأجبان الأخرى على مرتبة الشرف. وقدّم الميداليات للفائزين بيرنارد ليمان، مدير المكتب الفدرالي للزراعة.

يُذكر أنه قد تمّ أيضاً في الدورة العاشرة لهذه المسابقة في عام 2016 ترشيح صنف آخر من جبنة غرويير من إنتاج صانع الأجبان جان كلود بيتيه للحصول على أعلى المراتب.

عموما، تُصنّف غرويير ضمن أشهر أنواع الجبنة السّويسريّة، فلها طعم مميّز تعزى لذّته إلى الحليب الخام عالي الجودة المستخدم في تصنيعها. وبحسب مجلس تسويقهارابط خارجي، فإنه يتم استخدام نفس الوصفة لتصنيعها منذ قرون.

Keystone/SDA-ATS/ث.س

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة "غرويير" تتوّج ملكة الأجبان السّويسريّة 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 19:00 فاز أحد أصناف جبنة غروييرذات التسمية الأصلية المحمية AOP، التي تُنتج في جبال الألب من قبل شركة ألباج لا باسين "Alpage la Bassine" غرب سويسرا، بلقب أفضل أصناف الجبنة على مستوى سويسرا لعام 2018. يوم السبت 29 سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن تفوّق هذا النوع من الجبنة، الذي يُنتجه موريس وجيرمان تريبو، على 965 صنف تم ترشيحها للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لـ مسابقة الأجبان السّويسريّة التي انتظمت في مدينة لوتسيرن. وتهدف هذه التظاهرة أساسا إلى تعزيز جودة الأجبان السّويسريّة، والتّرويج لأصناف الجبنة السويسريّة الأقل شهرة. من جهة أخرى، حصل 27 من أنواع الأجبان الأخرى على مرتبة الشرف. وقدّم الميداليات للفائزين بيرنارد ليمان، مدير المكتب الفدرالي للزراعة. يُذكر أنه قد تمّ أيضاً في الدورة العاشرة لهذه المسابقة في عام 2016 ترشيح صنف آخر من جبنة غرويير من إنتاج صانع الأجبان جان كلود بيتيه للحصول على أعلى المراتب. عموما، تُصنّف غرويير ضمن أشهر أنواع الجبنة السّويسريّة، فلها طعم مميّز تعزى لذّته إلى الحليب الخام عالي الجودة المستخدم في تصنيعها. وبحسب مجلس تسويقها، فإنه يتم استخدام نفس الوصفة لتصنيعها منذ قرون.