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الأفضل في عام 2018 "غرويير" تتوّج ملكة الأجبان السّويسريّة

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قطع من الجبنة على طاولات متفرقة

احتفاليّة "مسابقة الأجبان السّويسريّة" شهدت رقماً قياسيّاً لأعداد المشاركين، حيث شارك في المسابقة هذا العام أكثر من 900 صنف من الأجبان.

(© KEYSTONE / URS FLUEELER)

فاز أحد أصناف جبنة غروييرذات التسمية الأصلية المحمية AOP، التي تُنتج في جبال الألبرابط خارجي من قبل شركة ألباج لا باسين "Alpage la Bassine" غرب سويسرا، بلقب أفضل أصناف الجبنة على مستوى سويسرا لعام 2018.

يوم السبت 29 سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن تفوّق هذا النوع من الجبنة، الذي يُنتجه موريس وجيرمان تريبو، على 965 صنف تم ترشيحها للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لـ مسابقة الأجبان السّويسريّةرابط خارجي التي انتظمت في مدينة لوتسيرن. وتهدف هذه التظاهرة أساسا إلى تعزيز جودة الأجبان السّويسريّة، والتّرويج لأصناف الجبنة السويسريّة الأقل شهرة.

من جهة أخرى، حصل 27 من أنواع الأجبان الأخرى على مرتبة الشرف. وقدّم الميداليات للفائزين بيرنارد ليمان، مدير المكتب الفدرالي للزراعة.

يُذكر أنه قد تمّ أيضاً في الدورة العاشرة لهذه المسابقة في عام 2016 ترشيح صنف آخر من جبنة غرويير من إنتاج صانع الأجبان جان كلود بيتيه للحصول على أعلى المراتب.

عموما، تُصنّف غرويير ضمن أشهر أنواع الجبنة السّويسريّة، فلها طعم مميّز تعزى لذّته إلى الحليب الخام عالي الجودة المستخدم في تصنيعها. وبحسب مجلس تسويقهارابط خارجي، فإنه يتم استخدام نفس الوصفة لتصنيعها منذ قرون.

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Keystone/SDA-ATS/ث.س

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