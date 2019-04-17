تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

ثقافة

مطبعة الكتاب المقدس والمال أوريل فوسلي: 500 عام من الطباعة السويسرية

w,vm tjhm

تحتفل دار النشر السويسرية أوريل فوسلي "Orell Füssli" بالذكرى الـ 500 على تأسيسها: بدأت دار النشر هذه بطباعة كتب الإنجيل، أمّا الآن فهي تجني الأموال.. حتى من طباعة الأوراق النقدية.

طباعة أوراق نقدية

تطبع دار النشر أوريل فوسلي ورقة الـ 10 فرنكاً الجديدة.

(Dominic Büttner / Orell Füssli Verlag)

بدأ كل شيء في عام 1519 عندما تولى كريستوف فروشاوير - وهو من مواليد مقتاطعة بافاريا الألمانية - ورشة طباعة صغيرة في زيورخ. وأثبتت نسخة من الكتاب المقدس نجاح الشركة الأوّلي. والآن وبعد 500 عام لا يزال هذا النجاح قائماً.

على مر القرون، أنتجت دار النشر أوريل فوسليرابط خارجي الخرائط والملصقات والمجلات وبطاقات الائتمان؛ واليوم، تتخصص الشركة في الطباعة الأمنية، وإنتاج الأوراق النقدية المقاومة للتزييف لمختلف البلدان، بما في ذلك سويسرا.

رجل في يده كتاب قديم

تمت طباعة الكتاب المقدّس لهولدريش زوينجلي من زيورخ في أول مطبعة تابعة لشركة أوريل فوسلي القابضة اليوم.

(Keystone)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك