هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 05:14 م

تحتفل دار النشر السويسرية أوريل فوسلي "Orell Füssli" بالذكرى الـ 500 على تأسيسها: بدأت دار النشر هذه بطباعة كتب الإنجيل، أمّا الآن فهي تجني الأموال.. حتى من طباعة الأوراق النقدية.

تطبع دار النشر أوريل فوسلي ورقة الـ 10 فرنكاً الجديدة.

(Dominic Büttner / Orell Füssli Verlag)

بدأ كل شيء في عام 1519 عندما تولى كريستوف فروشاوير - وهو من مواليد مقتاطعة بافاريا الألمانية - ورشة طباعة صغيرة في زيورخ. وأثبتت نسخة من الكتاب المقدس نجاح الشركة الأوّلي. والآن وبعد 500 عام لا يزال هذا النجاح قائماً.

على مر القرون، أنتجت دار النشر أوريل فوسليرابط خارجي الخرائط والملصقات والمجلات وبطاقات الائتمان؛ واليوم، تتخصص الشركة في الطباعة الأمنية، وإنتاج الأوراق النقدية المقاومة للتزييف لمختلف البلدان، بما في ذلك سويسرا.



تمت طباعة الكتاب المقدّس لهولدريش زوينجلي من زيورخ في أول مطبعة تابعة لشركة أوريل فوسلي القابضة اليوم.

(Keystone)

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