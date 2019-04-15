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معرض عن تاريخ الهجرة "سويسرا في كل مكان"

"سويسرا في كل مكان" هو عنوان معرض افتتح يوم 13 أبريل 2019 في منتدى التاريخ السويسري الذي تحتضنه مدينة شفيتس، شرق البلاد.

Türken Müller
(Thomas Kern/swissinfo.ch)

في هذا المعرض، تتاح للزائر فرصة الإبحار في قصص حياة مُهاجرين سويسريين. يمكنك أن تلتقي مثلا بـ "مولر، التركي".. فعندما كان شابًا، سافر عامل السكك الحديدية يعقوب مولر من لوتسيرن إلى إسطنبول وهناك انخرط في مسيرة مهنية تستحق أن تُروى في كتاب، ليصبح في نهاية المطاف المدير العام لقطار أورينت اكسبرس الشهير، وهي وظيفة "توجت حياته المهنية كمكافأة لضميره وكفاءته وحماسه وولائه وصدقه"، كما كتبت جريدة Luzerner Tagblatt في إعلان نعيه عام 1923. 

تتضمن المعروضات في المعرض إحدى وثائق السفر الأصلية لمولر بجانب مجموعة من الميداليات التي منحتها له السلطات التركية. وفي هذا الصدد، تقول بيا شوبيغر، أمينة المتحف: "قصصهم تبهرنا. شجاعتهم للبحث عن شيء جديد في مكان آخر، عن وجهة نظر جديدة، دون معرفة ما ينتظرهم بالضبط. نحن نتابع هذه القصص ونشعر بأن هؤلاء الأشخاص يُمثلوننا إلى حد ما". 

بالمناسبة، يُوجّه منظمو المعرض بالإشتراك مع جمعية "المتحف الإفتراضي للهجراترابط خارجي" الزوار إلى اقتراح قصص مماثلة من تاريخ عائلاتهم ومن ثم تسجيلها. 

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