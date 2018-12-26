تشتهر سويسرا عالميّاً بشبكة قطاراتها الكثيفة ذات التنظيم الجيّد والمواعيد الدقيقة والتي يرتادها أكثر من مليون مسافر يوميّاً. أما محورها، فهي محطة القطار الرئيسية في مدينة زيورخ.

يعتمد حوالي ثلث المسافرين في سويسرا على وسائل النقل العامة للوصول إلى أماكن عملهم. ويستخدم المسافرون غالباً القطار لقطع المسافات الطويلة. يتحرّك على شبكة الهيئة الفدرالية للسكك الحديدية السويسريةرابط خارجي وحدها حوالي 10.600 قطار يوميّاً. وبشكل عام، لا تكاد تتوقّف شبكة السكك الحديدية بأكملها عن العمل أبداً، بمجموعها من جميع شركات السكك الحديدية الوطنية والإقليمية والتي يبلغ طولها 5000 كيلومتر.



محطّة زيورخ كموزع رئيسي



محطة القطار الرئيسية في زيورخ هي أكبر محطة في سويسرا وتعد أيضًا واحدة من أكثر المحطات ازدحامًا في العالم. فهي تشكل المحور الرئيسي للقطارات القادمة من المدن والبلدان المجاورة، وتشتمل حاليا على 26 سكة فوق سطح الأرض و16 سكة متوازية تحت الأرض مخصصة لما يُعرف بـ "S-Bahn" ولقطارات المسافات الطويلة. بالإضافة إلى ذلك توفر المحطة العديد من المطاعم والوجبات السريعة والمحلات التجارية وشتى أصناف الخدمات في طوابقها المختلفة.



يُعدّ مبنى محطة زيورخ أيضًا واحدًا من أقدم مباني محطات القطار في سويسرا إذ تم بناؤه في عام 1847. كانت القاعة الرئيسية - ولا زالت - القلب النابض للمحطة، حيث يبلغ ارتفاعها عشرين متراً وتصل مساحتها إلى حوالي ألفي متر مربع، وتُوجد فيها أيضا العديد من لوحات من الفن المعاصر، مثل "الملاك الحارس الملونرابط خارجي" للفنان الفرنسي السويسري نيكي دي سان فال.



مشاريع الهيئة المستقبلية



تعتبر الهيئة الفدرالية للسكك الحديدية أكبر شركة للنقل الحديدي في سويسرا. وكانت تأسست في عام 1902 عن طريق دمج شركات السكك الحديدية الخاصة السابقة. واليوم، تمتلك الحكومة الفدرالية جميع أسهمها. في المستقبل، يُتوقع اتخاذ تدابير مختلفة لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في مختلف أنحاء البلاد. فعلى سبيل المثال، يُنتظر أن تشهد المحطات التابعة للشركة التي يناهز عددها 800 عمليات تحديث لحوالي 580 محطة منها من أجل إتاحة إمكانية حركة أكبر للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.



بالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً في كانتون فاليه تطوير مسار اختباري للقطارات ذات السرعة الفائقة جدارابط خارجي. حيث ستقوم شركة "يوروتوبرابط خارجي" Eurotube في عام 2019 بالتعاون مع الهيئة الفدرالية للسكك الحديدية ببناء نوع من الأنابيب المفرغة، التي تتيح إمكانية نقل كبسولات القطار فيها بسرعة تصل إلى 900 كلم في الساعة.





مشروع "أصوات..." هذه المقالة هي جزء من مشروع مستمر مع شركائنا الإعلاميين: راديو بولندا "Polskie Radioرابط خارجي" وراديو كندا الدولي "Radio Canada Internationalرابط خارجي" وصوت رومانيا العالمي "Radio Romania International" رابط خارجيبالإضافة إلى راديو براغ "Radio Prahaرابط خارجي"، حيث قامت كل واحدة من هذه الجهات الإعلامية بإنتاج شريط فيديو يُسلط الضوء على محطات القطار في كل من هذه البلدان الأربعة.

نهاية الإطار التوضيحي





تقع محطة فرصوفيا (أو وارسو) المركزية مباشرة في وسط العاصمة البولندية. استخدمها في عام 2017 أكثر من 15.1 مليون مسافر. حيث يسافر حوالي 1000 قطار يوميًا عبر المحطة، التي تخدم حركة مرور فقط للمسافات الطويلة. بدأ بناء محطة السكك الحديدية الرئيسية في فرصوفيا في عام 1972 وكانت عبارة عن مشروع استعراضي خلال حقبة الحكم الشيوعي. قبل بضع سنوات تم تجديد مبنى الاسمنت الرمادي وأصبحت قاعة المحطة الآن أكثر إشراقاً، وبالتالي توفر جوًا أكثر وديّة.







افتتحت المحطة المركزية لمدينة مونتريال الكندية في عام 1943. وهي ثاني محطة قطار مزدحمة في كندا بعد محطة الإتحاد في مدينة تورنتو. تم تزيين مبنى المحطة من الداخل والخارج بالفنّ الزخرفي "الآرت ديكو". كما تظهر الجدران الداخلية الشرقية والغربية للمحطة نقوشاً عملاقة تصور الحياة والفن والصناعة في كندا. النقوش تشتمل أيضا على بعض المقاطع من النشيد الوطني الكندي، التي تظهر بالفرنسية على الجانب الشرقي، وبالإنجليزية على الجانب الغربي من مبنى المحطة.





تعتبر محطة براغ المركزية أكبر محطة للسكك الحديدية للركاب في جمهورية التشيك. في كل عام يسافر ما يصل إلى 27 مليون راكب عبر هذه المحطة. كما يعتبر مبنى المحطة التاريخي أيضًا أكبر نصب مُشيّد وفقا لطراز الفن المعروف بـ "الزّخرفي الشبابي" في البلاد. وقد تم بناؤه في عام 1871، لكنه أخذ شكله الحالي بفضل عملية إعادة البناء الحديثة التي تم إنجازها بالإعتماد على الخطط الأصلية للمهندس المعماري التشيكي الشهير جوزيف فانتا.







تستقبل محطة السكة الحديد الشمالية في بوخارست حوالي 300 قطار في اليوم وتعتبر أكبر محطة في رومانيا. بني مبنى المحطة بين عامي 1868 و1872 وأضيف إلى قائمة المعالم التاريخية في بوخارست. في عام 1906 توقف قطار "أورينت إكسبرس" الشهير لأول مرة في المحطة الشمالية. واليوم، لا زال هذا القطار يمرّ عبر محطة السكك الحديدية الرومانية مرتين في السنة على طريق باريس - إسطنبول.



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