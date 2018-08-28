هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 05:24 م 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:24

خلال زيارته الرسمية إلى لبنان، أجرى ألان بيرسيه رئيس الكنفدرالية للعام الجاري محادثات مع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وجمعته لقاءات بعدد من ممثلي الطوائف الدينية في بلد الأرز. ومع أن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين كان في صلب المشاورات إلا أن الملف الحارق لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يُوجدون فوق الأراضي اللبنانية منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم سجّل حضورا ملفتا.



زيارة رسمية إلى لبنان الرئيس السويسري يدعو إلى "الصبر" بخصوص اللاجئين السوريين في مفتتح زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين، التقى رئيس الكنفدرالية ألان بيرسيه يوم الاثنين 27 أغسطس مع شخصيات سياسية بارزة ودعا إلى الصبر فيما ... انظر لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Swiss president calls for patience on Syrian refugees in Lebanon













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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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