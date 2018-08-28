خلال زيارته الرسمية إلى لبنان، أجرى ألان بيرسيه رئيس الكنفدرالية للعام الجاري محادثات مع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وجمعته لقاءات بعدد من ممثلي الطوائف الدينية في بلد الأرز. ومع أن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين كان في صلب المشاورات إلا أن الملف الحارق لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يُوجدون فوق الأراضي اللبنانية منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم سجّل حضورا ملفتا.
رئيس سويسرا في لبنان إشكالية عودة اللاجئين السوريين لم تغب عن زيارة بيرسيه
خلال زيارته الرسمية إلى لبنان، أجرى ألان بيرسيه رئيس الكنفدرالية للعام الجاري محادثات مع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وجمعته لقاءات بعدد من ممثلي الطوائف الدينية في بلد الأرز. ومع أن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين كان في صلب المشاورات إلا أن الملف الحارق لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يُوجدون فوق الأراضي اللبنانية منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم سجّل حضورا ملفتا.