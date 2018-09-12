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إيزابيل سيكالا مدرسة ثناية اللغة للمصابين بالصمم

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تعمل إيزابيل سيكالا كمدرّسة للغة الإشارة للصم. وهي تهدف إلى مساعدة الأطفال والبالغين المصابين بالصمم في الوصول إلى مرحلة التعليم العالي.

تدرس سيكالا الأطفال الصم برفقة مدرسة متخصصة في مجال النطق، لكي يتعلم الأطفال لغة الإشارة، والأشكال الشفوية والمكتوبة للغة المنطوقة على حدِّ سواء.

يقول الاتحاد السويسري للصم بأن هذا النوع من التعليم ثنائي اللغة ناجح جداً، لكنه لحد الآن غير مترسخ بعمق في النظام التعليمي السويسري. وهو يطالب بإدخال برنامج وطني ثنائي اللغة، بغية أن يكون للأطفال الصم نفس إمكانيات الوصول إلى التعليم العالي، مثلهم مثل بقية الأطفال الذين يتمتعون بحاسة سمع اعتيادية.

(الفيديو بموافقة الاتحاد السويسري للصم)




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