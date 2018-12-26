في الوقت الذي مَرَّ فيه هذا العام على البعض وهم مفعمين بالحيوية والنشاط، كان آخرون يجدون مشقة بالغة في تحمل حرارة الصيف. التقرير التالي يراجع أحداث عام 2018 من خلال بعض الصور المعبرة.

من الواضح بأن الشمس لم تَبخَل علينا بطاقتها هذا العام؛ فالصيف كان حاراً وطويلاً وجافاً. مستويات المياهرابط خارجي في الأنهار والبحيرات السويسرية كانت مُنخفضة، والأجوء الحارة لعبت دورها في رفع درجات حرارة المياه، وذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب المرتفعة بشكل أكثر كثافة مما سبق.

على الجانب الآخر، شَهِدَت مبيعات المياه المعدنية والبيرة ارتفاعاً كبيراً خلال موجة الحر. كما كانت حمامات السباحة الخارجية تعج بالسابحين الباحثين عن بعض الانتعاش. بدورها، استفادت المناطق الجبلية من موجة الحَر، حيث كان الناس يسعون إلى بَث بعض الطاقة في أجسادهم في البحيرات الجبلية والوديان الباردة.

انتخابات ومعارك ساخنة

عمليات الاقتراع التي تشهدها سويسرا كل عام، اتسمت بسخونة خاصة في 2018. ولم تألُ الأطراف المُناصرة أو الرافضة لمُبادرتي "نو بيلاغ" و"حق تقرير المصير" جُهداً ولا مالاً ولا دعماً للخروج بالنتيجة المرجوة. الناخبون من جهتهم رفضوا المبادرة الداعية إلى إلغاء رسوم البث في الربيع بـنسبة 71%، كما عارضوا مبادرة "القانون السويسري بدلاً من القضاة الأجانب" بنسبة 66,2% في خريف هذا العام.

المزيد من السلطة للنساء

في هذا العام أيضاً، اكتسبت الحكومة الفدرالية المزيد من "الطاقة النسائية" مع انتخاب فيولا أمهيرد وكارين كيلير سوتّر في يوم 5 ديسمبر. ولأول مرّة في تاريخ سويسرا، يتم انتخاب وزيرتين لاحتلال مقعدين في الحكومة الفدرالية في نفس الوقت. وابتداءً من عام 2019، سوف تكون الحكومة السويسرية مُشَكَّلة من ثلاث نساء وأربعة رجال.

مشهد طبيعي نادر

كذلك كانت ظاهرة "القمر الدموي" مشهداً طبيعياً نادراً هذا الصيف. وكان هذا هو الخسوف الكلّي الأطول للقمر للقرن الواحد والعشرين. وكما يبدو، سوف يتعين على الناس الإنتظار حتى يوم 9 يونيو من عام 2123 لتأمل مثل هذا المشهد الفلكي مرّة أخرى.