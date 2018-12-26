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وظائف رئيسية

مراجعة لأحداث عام 2018 كان عاما ساخنا زاخرًا بالطاقة والحركة والنشاط..

أربعة رجال على نهر جليدي ليلاً

إنجاز: المشاركون في "سباق دورية النهر الجليدي" (Glacier Patrol Race) يتسلَّقون لمسافة 53 كيلومتراً عبر الانهار الجليدية والجبال على طول الحدود السويسرية الإيطالية، من منتجع زيرمات إلى منتجع فيرييه. 18 أبريل.

(Valentin Flauraud/Keystone)

مشهد علوي لآلاف من أطواق النجاة

من خلال استخدامه لـ 5,000 طوق نجاة موزعين على مساحة 3,500 متر مربع في ساحة "بياتسا غرندي" (Piazza Grande) في مدينة لوكارنو، يلفت الفنان أوبّي دي بيرناردو (Oppy de Bernardo) أصيل كانون تتشينو الانتباه إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط.. وقد أطلقت على هذا التشكيل تسمية "عديمي الجنسية" (Apolide باللغة الإيطالية). 31 مارس 2018.

Gabriele Putzu/Ti-Press

Doris Leuthard vor Publikum

تحكُّم: دوريس لويتهارد، التي كانت تشرف على تسيير وزارة البيئة والنقل والطاقة في الحكومة السويسرية منذ عام 2010، تلقي كلمة في المؤتمر الأوروبي لانتقال الطاقة الذي عقد في جنيف يوم 30 يناير. وكانت الوزيرة لويتهارد قد أعلنت عن تنحيها عن منصبها نهاية هذا العام. وهي تلقى التقدير بشكل خاص عن مساهمتها المُتصلة بالإنتقال في مجال الطاقة، وتخلي سويسرا التدريجي عن استخدام الطاقة النووية.

 (Salvatore Di Nolfi/Keystone)

قصاصة من مظروف التصويت الأبيض اللون

قوة التصويت: مقطع من الظرف البريدي الخاص بالتصويت الذي يستلمه جميع الناخبين والناخبات في سويسرا. في عام 2018، أدلى الناخبون بأصواتهم بشأن 10 قضايا تخص الإقتصاد والسياسة والمجتمع في سويسرا.

(Christian Beutler/Keystone)

رجل يعمل في مركز 'ألبين ماينينغ' للعملات المشفرة، المضاء بواسطة المصابيح الموفرة للطاقة (نوع ليد /LED).

ثروة: ثيو مارتينَت ،المؤسس المشارك لشركة "ألبين ماينينغ"(Alpine Mining) المُساهِمة الناشئة يعمل في "منجم" انتاج العملات الرقمية (أو المُشفَرة) في بلدة غوندو الواقعة في جبال الألب. واليوم، تستضيف البلدة التي كانت تهتم بتعدين الذهب منذ أكثر من قرن، مركز بيانات العملات الرقمية. ويعود الفضل في ذلك إلى انخفاض سعر الكهرباء المحلي. 7 مايو.

(Valentin Flauraud/Keystone)

سيدتان مسنتان تؤديان بعض التمارين الرياضية

نشاط وحيوية: نساء كبار السن في دورة للياقة البدنية في منظمة "برو سنكتوت"(Pro Senectute) في لوتسيرن. وقد تأسست هذه المُنظمة غير الربحية التي تكرس جهودها لراحة كبار السن ورعايتهم في عام 1917. 29 أكتوبر.

(Gaetan Bally/Keystone)

إنزال بقرة إلى أحد الوديان بواسطة طَائِرَة عَامُودية

طاقة التحمل: نقل بقرة مصابة بواسطة الهليكوبتر من ممر كلاوزَن الجبلي (Klausenpass) إلى أسفل الوادي. 24 أغسطس.

(Keystone/ Urs Flueeler)

خمس قوارب تجديف على التوالي

ديناميكية جماعية: فرق رجالية في بطولة العالم للتجذيف على بحيرة "روتسي" (Rotsee) في لوتسيرن يوم 14 مايو. وتنفرد هذه البحيرة بكونها البحيرة الطبيعية الوحيدة في العالم التي تتمتع بظروف تجذيف مثالية. ومع طولها البالغ 2,5 كيلومتر، فإنها مثالية لمثل هذه السباقات التي تمتد على طول 2000 متراً.

(Wey/Keystone)

بدر مكتمل برتقالي اللون في بلدة 'سانتيس'

قدرة: وفقاً لوكالة الفضاء ناسا، سوف يشهد القرن الحادي والعشرين 228 خسوفاً للقمر، من بينها 86 خسوفاً كلّياً، مثلما حدث يوم الجمعة 27 يوليو، كما يُشاهد هنا فوق جبل سانتيس (Säntis) بكانون أبنزل.

(Christian Merz/Keystone)


لقطة لطائرة بدون طيار لبحيرة جافة مع قوارب تقطعت بها السبل.

تأثير: أدى عدم هطول الأمطارلأشهر عديدة إلى جفاف العديد من البحيرات في سويسرا، كما يُشاهد هنا مع بحيرة "برينيتس" (Lac des Brenets) في كانتون جورا على الحدود السويسرية الفرنسية. 26 أكتوبر.

(Anthony Anex/Keystone)

امرأتان أثناء المصارعة

قوة: امرأتان تسعيان إلى الفوز في بطولة المصارعة للسيدات والفتيات يوم 25 أغسطس في بلدة "أوتسفيل" (Uezwil) بكانتون آرغاو. وكانت أول بطولة لمصارعة النساء في سويسرا قد أقيمت في عام 1980.

(Urs Flüeler/Keystone)


 

راقصة ترتدي بدلة حمراء في وضع ملتوي على الأرض.

مرونة: الأداء النهائي لراقصة الباليه الكندية إيرين يانغ في مسابقة جائزة لوزان الدولية يوم 3 فبراير. وقد أقيمت جائزة لوزان الدولية لرقص الباليه لأول مرة في عام 1973, وهي مسابقة دولية سنوية لدعم الراقصين الشباب من جميع الجنسيات، الذين تتراوح أعمارهم بين15 و18عاماً، ولم يدخلوا مرحلة الإحتراف بَعد.

(Valentin Flaurand/Keystone)

عمال بناء يلتقطون صورة أمام أحد الصخور الكبيرة

قوة العزيمة: الاختراق تم بنجاح! بعض عمال المناجم يقفون بسعادة لالتقاط صورة في نفق "ألبولا" (Albulatunnel)، بعد أن عملوا في حفر النفق البالغ طولة 5,860 متراً لمدة ثلاث سنوات. ويقع هذا النفق الجديد على طريق "خور" - "ثوسيس" - "سان موريتس" (Chur – Thusis – St. Moritz). وقد أدرج هذا النفق في لائحة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2008. الصورة في 2 أكتوبر 2018.

(Gian Ehrenzeller/Keystone)

معرض صور يهتم بتجليات السلطة خلال عام 2018

في الوقت الذي مَرَّ فيه هذا العام على البعض وهم مفعمين بالحيوية والنشاط، كان آخرون يجدون مشقة بالغة في تحمل حرارة الصيف. التقرير التالي يراجع أحداث عام 2018 من خلال بعض الصور المعبرة.

 من الواضح بأن الشمس لم تَبخَل علينا بطاقتها هذا العام؛ فالصيف كان حاراً وطويلاً وجافاً. مستويات المياهرابط خارجي في الأنهار والبحيرات السويسرية كانت مُنخفضة، والأجوء الحارة لعبت دورها في رفع درجات حرارة المياه، وذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب المرتفعة بشكل أكثر كثافة مما سبق.

 على الجانب الآخر، شَهِدَت مبيعات المياه المعدنية والبيرة ارتفاعاً كبيراً خلال موجة الحر. كما كانت حمامات السباحة الخارجية تعج بالسابحين الباحثين عن بعض الانتعاش. بدورها، استفادت المناطق الجبلية من موجة الحَر، حيث كان الناس يسعون إلى بَث بعض الطاقة في أجسادهم في البحيرات الجبلية والوديان الباردة.

 انتخابات ومعارك ساخنة

 عمليات الاقتراع التي تشهدها سويسرا كل عام، اتسمت بسخونة خاصة في 2018. ولم تألُ الأطراف المُناصرة أو الرافضة لمُبادرتي "نو بيلاغ" و"حق تقرير المصير" جُهداً ولا مالاً ولا دعماً للخروج بالنتيجة المرجوة. الناخبون من جهتهم رفضوا المبادرة الداعية إلى إلغاء رسوم البث في الربيع بـنسبة 71%، كما عارضوا مبادرة "القانون السويسري بدلاً من القضاة الأجانب" بنسبة 66,2% في خريف هذا العام. 

المزيد من السلطة للنساء

 في هذا العام أيضاً، اكتسبت الحكومة الفدرالية المزيد من "الطاقة النسائية" مع انتخاب فيولا أمهيرد وكارين كيلير سوتّر في يوم 5 ديسمبر. ولأول مرّة في تاريخ سويسرا، يتم انتخاب وزيرتين لاحتلال مقعدين في الحكومة الفدرالية في نفس الوقت. وابتداءً من عام 2019، سوف تكون الحكومة السويسرية مُشَكَّلة من ثلاث نساء وأربعة رجال.

مشهد طبيعي نادر

 كذلك كانت ظاهرة "القمر الدموي" مشهداً طبيعياً نادراً هذا الصيف. وكان هذا هو الخسوف الكلّي الأطول للقمر للقرن الواحد والعشرين. وكما يبدو، سوف يتعين على الناس الإنتظار حتى يوم 9 يونيو من عام 2123 لتأمل مثل هذا المشهد الفلكي مرّة أخرى.