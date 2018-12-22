هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 11:00 ص

تعتبر الفترة التي تسبق عيد الميلاد أكثر أوقات السنة ازدحاما بالطرود البريدية. وبما أن البعض منها تلحقه أضرار في بعض الأحيان، أوجدت مؤسسة البريد السويسري عيادة خاصة لرعاية "المُصابين" منها.

في الأسابيع الأخيرة من العام، تتسارع وتيرة العمل ويرتفع حجمه في مختلف مكاتب الفرز التابعة للبريد السويسري، حيث يشهد شهر ديسمبر عادة معالجة ما يصل إلى مليون طرد في اليوم الواحد في مراكز الفرز التابعة له.

ذلك أن كل هدية فردية تقريبا تمر بالضرورة عبر أحد مراكز توزيع الطرود قبل أن ينتهي بها المطاف تحت شجرة عيد الميلاد. وفي مركز هيركينغين للطرود في كانتون سولوتورن، يتم تسليم الطرود بالشاحنات، ثم يجري نقلها بواسطة حزام متحرك إلى قاعة الفرز الرئيسية.