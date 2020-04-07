هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2020 04:52 م

اضطر المعلمون والتلاميذ والآباء أيضاً إلى التكيف بسرعة مع التعليم المنزلي منذ أن أعلنت الحكومة الفدرالية إغلاق المدارس في منتصف مارس 2020، فكيف تتعامل فتاة عمرها 13 سنة مع الوضع؟



كانت الحكومة قد اقترحت إغلاق المدارس حتى 19 أبريل، ولكن بعض الكانتونات مدد الموعد النهائي حتى نهاية أبريل. علماً أن هذا الاجراء يمس حوالي مليون شاب وشابة. ⁠⁠

كما أنّ كل مدرسة تحتاج إلى تقديم حلول مناسبة لأعمار طلابها من أجل تقديم محتوى التعليم عن بُعد المناسب لطلابها، وقد شكل ذلك تحديًا للمعلمين والتلاميذ على حد سواء.⁠

قامت قناة التلفزيون العمومي الناطقة بالألمانية بمقابلة كارولين كيلر البالغة من العمر 13 عامًا من ويتنباخ في كانتون سانت- غالن وسؤالها عن كيفة تعاملها مع الوضع، تقول التلميذة: "لقد كان الأمر صعبًا حقًا في البداية، لأنها لم تتمكن من العثور على الأشياء بسهولة. ولكن الأمور تتحسن ببطء، والآن أصبح الأمر أكثر متعة أيضًا".⁠



(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: ثائر السعدي)

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