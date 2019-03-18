هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 07:30 ص

في الداخل أو في الهواء الطلق، اللافتات في كل مكان من حولنا. إنها تخبرنا بالمكان الذي نحن فيه وبهوية البناية التي بجوارنا. ويحتفل متحف زيورخ للتصميم بطرق تصميم لافتات سويسرية من خلال معرض "لافتات ثلاثية الابعاد على مباني".

نحن جميعا على دراية بمصطلح "ثلاثي الابعاد"، عند التطرّق إلى الأفلام أو الواقع الإفتراضي أو الطباعة. وتساعد هذه التقنية على تعزيز المنظور البصري والابعاد المستخدمة في صناعة اللافتات، محور المعرض الذي ينظمه متحف التصميمات رابط خارجي بزيورخ. وبإمكان الزوار مشاهدة أمثلة حول كيفية قيام المصممين بتجربة هذه التكنولوجيا والمواد الجديدة.

وبالإضافة إلى اللافتات السويسرية، يقدّم المعرض أيضا مجموعة من مختارة من الكتابات والنقوش الدولية على المباني والمناطق المحيطة بها. ويوجد 24 مشروعا يقدّم كتابة ثلاثية الابعاد من داخل المباني وخارجها. ويعمل مصممو الاشكال ثلاثية الابعاد، بما في ذلك المهندسون المعماريون والرسامون، ضمن فرق متعددة التخصصات.

يستمرّ معرض "إشارات على المباني ثلاثية الابعاد "رابط خارجي حتى 14 أبريل 2019.











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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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