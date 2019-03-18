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ثقافة

الطباعة ثلاثية الأبعاد الكتابة على الحيطان وعلى الأسقف والواجهات

Rakete, Aussenbeschriftung der Containeranlage von NRS Team

"راكيتي"، علامة خارجية لنظام الحاوية من تصميم فريق "NRS" في بازل.

Aussenbeschriftung der Containeranlage von NRS Team

"راكات"، عينة للحروف الخارجية لنظام حاوية فريق NRS ببازل.

Schulhaus Reitmen, Geschossbeschriftung

مدرسة ريتمان، حروف على المبنى الجديد للمهندسين المعماريين، 2017 بزيورخ.

City Garden Hotel, Fassadenbeschriftung am Neubau

رسائل على واجهة مبنى فندق "سيتي غاردن" بزوغ، 2009.

Toni Areal, Leuchtschrift an der Südfassade des Hoch- schulcampus

تصميم عالي الدقة، منطقة توني، حروف مضيئة على الواجهة الجنوبية للحرم الجامعي EM2N في زيورخ، 2014.

Combi image of

رقم الطابق مصنوع من خشب البلّوط، على المبنى الجديد من تصميم فريق مهندسي أرنست غيربر، غرب برن، 2015- 2016.

Toni Areal, Leuchtschrift an der Südfassade des Hoch- schulcampus

أولاف نيكولاي، لوكرغوت، تماثيل من الحروف المضيئة بواسطة فريق من المهندسين المعماريين في زيورخ، 2006، وتم تعديلها في 2016.

Fassadenbeschriftung am Neubau

الواسطة البصرية التواصلية، رحاب بازل، رسائل على واجهة المبنى الجديد بواسطة هيرزوغ وميرون في بازل، 2007.

3D-gedruckte Hausnummer 4b. Alterssiedlung & Kindertages

المهندسون المعماريون نورا فاغنر، هانز غلور، أبرهة آشرنام، المنزل رقم 4B ثلاثي الأبعاد عند المدخل المغطى بالسيراميك بمبنى بزيورخ. 

Archives nationales, Innensignaletik, Pierrefites-sur-Seine.

"انتغرال"، من تصميم رودي بور، الأرشيف الوطني، باريس، لافتة داخلية، فرنسا، 2013.

Aussensignaletik, Pierrefites-sur-Seine

"انتغرال"، من تصميم رودي بور، الأرشيف الوطني، باريس، لافتة داخلية، فرنسا، 2013.

معرض صور حول الطباعة السويسرية ثلاثية الابعاد

في الداخل أو في الهواء الطلق، اللافتات في كل مكان من حولنا. إنها تخبرنا بالمكان الذي نحن فيه وبهوية البناية التي بجوارنا. ويحتفل متحف زيورخ للتصميم بطرق تصميم لافتات سويسرية من خلال معرض "لافتات ثلاثية الابعاد على مباني".

نحن جميعا على دراية بمصطلح "ثلاثي الابعاد"، عند التطرّق إلى الأفلام أو الواقع الإفتراضي أو الطباعة. وتساعد هذه التقنية على تعزيز المنظور البصري والابعاد المستخدمة في صناعة اللافتات، محور المعرض الذي ينظمه متحف التصميمات رابط خارجي بزيورخ. وبإمكان الزوار مشاهدة أمثلة حول كيفية قيام المصممين بتجربة هذه التكنولوجيا والمواد الجديدة. 

وبالإضافة إلى  اللافتات السويسرية، يقدّم المعرض أيضا مجموعة من مختارة من الكتابات والنقوش الدولية على المباني والمناطق المحيطة بها. ويوجد 24 مشروعا يقدّم كتابة ثلاثية الابعاد من داخل المباني وخارجها. ويعمل مصممو الاشكال ثلاثية الابعاد، بما في ذلك المهندسون المعماريون والرسامون، ضمن فرق متعددة التخصصات.

يستمرّ معرض "إشارات على المباني ثلاثية الابعاد "رابط خارجي حتى 14 أبريل 2019.




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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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