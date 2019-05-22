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ثقافة

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بسنة العام الذي حلّقت فيه طائرات حربية تحمل كامرات فوق سويسرا

صور لنفس المنطقة في عام 2014 و1946

في هذه السلسلة من الصور، حلقت القاذفات الأمريكية فوق سويسرا بإذن من الحكومة السويسرية، في عام 1946. وتم استبدال الأسلحة الموجودة على متنها بكاميرات. قام المكتب الفيدرالي للطبوغرافيا (swisstopo) بوضع هذه الصور على الإنترنت ليراها الجميع. في فراوينفلد، أعلاه التقطت الصورة في الأعلى في عام 2014 وتلك في الأسفل في عام 1946.
(Keystone)

صورة لمدينة كلوتين في 2016 و1946

مدينة كلوتين في كانتون زيورخ، التقطت الصورة في الأعلى في عام 2016 ، وفي الأسفل في عام 1946.
(Keystone)

منطقة اكوبلين في كانتون فو، التقطت الصورة في الأعلى في 2017 وفي الأسفل 1946

منطقة اكوبلين في كانتون فو، التقطت الصورة في الأعلى في 2017 وفي الأسفل 1946.
(Keystone)

مدينة سيون في تاريخ 2017 و1964

مدينة سيون في كانتون فاليه، التقطت الصورة في الأعلى في 2017 وفي الأسفل في 1946.
(Keystone)

مدينة خور

مدينة خور في كانتون غراوبوندين، التقطت الصورة في الأعلى في 2014 وفي الأسفل 1946.
(Keystone)

منطقة بيرسفالدين

منطقة بيرسفالدين، التقطت الصورة في الأعلى في 2018 وفي الأسفل في 1946.
(Keystone)

منطق

منطقة شام، التقطت الصورة في الأعلى في 2016 وفي الأسفل في 1946.
(Keystone)

Images gallery about historical aerial photography from 1946

في عام 1946، خرجت القاذفات الأمريكية إلى سماء سويسرا في مهمة سلمية - لالتقاط صور من الجو لسهول وهضاب البلاد!

بعد الحرب العالمية الثانية، أُطلق مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا لإنتاج خريطة لأوروبا بأكملها، من أجل استخدامها لأغراض تتعلّق بالملاحة الجوية. عند طلب السفارة الأمريكية التصريح للقيام بحملة التصوير هذه، لم يكن لدى القوات الجوية السويسرية أي اعتراض، ولكن تم السماح بمراقبين على متن هذه الطائرات من أجل تبديد الشكوك من وجود أي شكل من أشكال التجسس. كان من المقرر أن تحلق الطائرات الأمريكية على ارتفاع يتراوح بين 6000 و8000 متر في أجواء سويسرا.

كامرات بدلاً من القنابل

تم تفكيك الأسلحة من الطائرات القاذفة وتركيب كاميرتين ومنظار في أرضياتها، وهكذا تم التقاط 4200 صورة رائعة على مدار 34 يومًا، والتقطت 530 في يوم واحد، في يوليو 1946. وكانت المساحة المغطاة 17000 كيلومتر مربع.

هنا بعض الصور التي التقطتها هذه الكارمرات.

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