هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 11:45 ص

يبدو أن صيف عام 2020 سيكون الوقت المناسب لإعادة اكتشاف وطنك. ففي ظل وجود العديد من القيود على السفر واستمرار مكوث الطائرات على أرضية المطارات، يركز قطاع السياحة السويسري الآن على الضيوف المحليين.

في عام 2019، شكلت الحجوزات من قبل الأشخاص المقيمين في سويسرا بالفعل أكثر من 45% من الليالي المقضاة. ومن المحتمل أن تزيد النسبة هذا العام، حيث قام ثلث السويسريين بعدُ بتغيير خطط العطلات الخاصة بهم.

وقالت فيروميك كانيل، المتحدثة باسم هيئة السياحة السويسرية: "قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام لقطاع السياحة، نظرًا لأن الضيوف المحليين عادة ما يكونون أكثر انتشارًا من السياح الدوليين، الذين عادة ما يُركزون على المواقع الشهيرة".

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين 20 أبريل الجاري، قال إيريك شايديغر، رئيس مديرية السياسات الاقتصادية في أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، إنه لا يُمكن توقع عودة الطلب والمبيعات في قطاع السياحة إلى الوضع الطبيعي بالكامل إلا في عام 2022.



الحكومة على أتم الإستعداد حزمة من الحوافز لمساعدة السياحة المتضررة من فيروس كورونا تفكّر الحكومة في امكانية إطلاق حزمة من التدابير المالية لمساعدة السياحة السويسرية التي تضررت بشكل خاص من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا. هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2020 11:15 ص انظر لغات أخرى 2 انظر لغات أخرى 2 لغات أخرى 2 الإنجليزية (en) Stimulus package to help tourism hit by coronavirus

الإسبانية (es) El turismo suizo requiere un respirador

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