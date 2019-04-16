هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2019 11:00 ص

يُؤكد القس نوربرت فالاي أنه على استعداد للذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ففي صيف 2018، حُكم على راعي الكنيسة الإنجيلية في منطقة الجورا بغرامة قدرها 1000 فرنك عن طريق أمر جنائي. وبالفعل، يتهمه القضاء في كانتون نوشاتيل بانتهاك القانون الفدرالي للأجانب من خلال تقديم مساعدة إلى طالب لجوء رُفض مطلبه كان يُوجد في وضعية تتسم بقدر كبير من الهشاشة.

تقدم نوربرت فالاي باستئناف ضد الحكم الصادر عليه، وهو لا يُخفي تصميمه على بذل كل الجهد المتاح من أجل أن يتم التوقف عن اعتبار مُساعدة الآخرين عملاً إجرامياً. وهو يحظى بالدعم من طرف طوائف دينية أخرى وعدد من الجمعيات الأخرى بما فيها منظمة العفو الدولية، التي تدعو إلى تعديل القانون الحالي حتى لا تتم مُعاقبة الشخص الذي يُساعد أجنبيا يُوجد في وضعية غير قانونية إذا ما كانت دوافعه شريفة ومحترمة.



(ترجمه من الفرنسية وعالجه: كمال الضيف)

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