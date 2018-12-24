في سويسرا، يعيش 7.5% من السكان تحت خط الفقر بالمقاييس المحلية، ولكن ينتهي المطاف أيضا بمليونيْ طن من الأغذية والمأكولات سنوياً في سلة المهملات. اليوم، يريد أحد المشاريع الإسهام في تغيير هذا الوضع من خلال تنظيم عملية إعادة توزيع الطعام. swissinfo.ch زارت الشركة أثناء قيامها بعملها.

سويسرا بلد غني جدا بالمعايير العالمية، ولكن يُوجد فيه أيضا أشخاص لا يستطيعون شراء الطعام اللائق أو الكافي. في الوقت نفسه، يتم الإلقاء بـ 94 كيلوغرامًا من الطعام للفرد الواحد وفي السنة إلى سلة المهملات. هذا الرقم هائل جدا بالمقارنة مع الهند حيث يُرمى فقط بـ 11 كيلوغراما من الطعام في المدة نفسها وللفرد الواحد في القمامة.

إعادة تقديم الطعام بدلاً من رميه

مشروع "المائدة السويسرية" يُحاول معالجة هذا الخلل عن طريق جمع فائض الطعام من محلات السوبر ماركت وتوزيعه على المؤسسات الإجتماعية مثل الملاجئ المخصصة للمشردين ومطابخ الشوارع ووكالات المعونة الأخرى. ففي كل يوم، يتم توزيع أكثر من 16 طنًا من الأطعمة، التي انتهت صلاحية بيعها للعموم ولم تنته بعدُ صلاحية استهلاكها.

هذا المشروع تأسس في عام 2001 على يد إيفون كورزمايير في مدينة برن، التي استأنست فيه بالتصور الذي استندت إليه مشاريع مماثلة كـ "حصاد المدينةرابط خارجي" (الأمريكي) و "الموائدرابط خارجي" (الألماني)، ثم قامت بتكييفها مع الظروف السويسرية.