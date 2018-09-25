هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 03:04 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:04

تشهد مدينة جنيف لعدة سنوات نقصا مزمنا في عروض السكن ميسورة التكلفة. وتضطرّ ندرة العقارات وارتفاع تكلفتها الكثير من الذين يعملون في مدينة كالفين للعيش والإقامة في كانتونات أخرى، أو حتى في فرنسا، البلد المجاور. لكن هذا النقص في السكن يؤثّر أيضا على المؤسسات الدولية. (التلفزيزن السويسري الناطق بالفرنسية ؛(RTS )، swissinfo.ch

ونظرا لكونها المقر الأوروبي للأمم المتحدة، وللعديد من المنظمات الدولية، تستقبل جنيف وعلى مدار العام كله الكثير من الوفود الأجنبية. ولئن لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للرؤساء والوزراء والسفراء، نظرا لوجود السفارات والفنادق الكبيرة لإستقبالهم، فإن المشكلة تواجه الوفود الصغيرة أو ممثلي المنظمات غير الحكومية القادمين من البلدان النامية.

بالنسبة لهؤلاء، يتحوّل السكن في جنيف وبسرعة إلى معضلة لا حل لها. ويتجلى هذا بوضوح خلال انعقاد جلسات مجلس حقوق الأنسان وأثناء الإستعراض الدوري لأوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأعضاء.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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