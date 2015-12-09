هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2015 07:00 ص 09 ديسمبر 2015 - آخر تحديث - 07:00

كم يبلغ عدد مقاعد الحكومة الفدرالية؟ الجواب: 7. ولكن كيف يتم التوصّل إلى هذا العدد؟عن طريق العملية الحسابية التالية: 2+2+2+1، أم هذه: 3+2+2؟ وما مدى أهمية الصيغة المعتمدة في الحفاظ على الإستقرار السياسي الذي تتميز به سويسرا منذ عقود؟

عندما تأسست سويسرا الحديثة عام 1848، كانت الحكومة الفدرالية تتكون حصرا من أعضاء ينتمون لنفس الحزب. ولم يُسجّل دخول حزب ثان في التشكيلة الحكومية إلا في عام 1891. وبعد مرور 50 عاما، تمكن حزبان آخران من الإلتحاق بالحكومة. وفي عام 1959، قررت أكبر الأحزاب الأربعة في البلاد توزيع المقاعد الحكومية السبعة في المستقبل وفقا لنسبة تعكس قوتها في البرلمان.

تعد هذه "الصيغة السحرية" جزءًا لا يتجزأ من الديمقراطية التوافقية المترسخة في سويسرا. وهي تعكس النموذج الذي لا تحظى فيه القرارات بالديمومة إلا إذا ما كانت تحظى بدعم كل من الأقلية والأغلبية.



ظل توزيع المقاعد في الحكومة الفدرالية مستقرا لفترة طويلة. لكن في عام 2003، عندما أصبح حزب الشعب السويسري (يمين محافظ وشعبوي) أكبر أحزاب البلاد لجهة عدد ممثليه في البرلمان، ووجد نفسه يشغل مقعدا واحدا فقط في الحكومة، توجّب على السويسريين إعادة النظر في بعض تفاصيل "الصيغة السحرية".

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