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ديمقراطية مباشرة

انتخابات فدرالية من أسرار الصندوق في سويسرا عبر العقود

Urnes de vote

في مركز اقتراع ببرن، يوزّع المساعدون بطاقات الإقتراع التي تصل إلى البلديات في صناديق تمثل الدوائر الإنتخابية المختلفة خلال الانتخابات الفدرالية عام 1951.

Deux femmes devant une urne

في الانتخابات الفدرالية يوم 26 اكتوبر 1963، لم تُمنح النساء بعدُ حق التصويت. ولكن في كانتون جنيف، كان بإمكانهن ابداء رأيهن حول القضايا المتعلقة بالكانتون المعروضة على الناخبين بالتزامن مع الانتخابات الفدرالية.

Main mettant un bulletin dans l'urne

أداء الواجب الوطني كما وثّقته صورة غير مؤرخة.

Père de famille entouré des siens en train de voter

في هذه الأسرة متعددة الافراد، في بلدية هوسبانتل بكانتون أوري، يقوم الأب بالتعبير عن اختياره في إطار الانتخابات الفدرالية في أكتوبر 1951.

Contrôle des urnes

في هذه المدرسة الواقعة ببرن، يتم إغلاق صندوق الإقتراع الذي يحتوي على الأصوات المصرّح بها في إطار الانتخابات الفدرالية 25 أكتوبر 1959. وقد تم ختم الصندوق، وسوف يتم نقله تحت حراسة مشددة إلى مركز  لفرز الأصوات.

Homme avec un petit enfant devant une urne de vote.

مثل بقية المحطات الانتخابية، أجريت الانتخابات الفدرالية 25 اكتوبر 1963 يوم أحد. ولكن كما هو الحال هنا في زيورخ، بإمكان المواطنين ايداع بطاقات الاقتراع مساء السبت.

Une femme en costume traditionnel en train de voter.

كانت الانتخابات الفدرالية لعام 1971 هي الاولى من نوعها التي امكن للنساء المشاركة فيهان كما هو الحال هنا في أبّنزال.

معرض صور تاريخية عن التصويت في سويسرا

في الديمقراطية، تحظى المحطات الانتخابية بأهمية كبيرة. ولهذا السبب تحيط بعملية إيداع الاصوات داخل صندوق الاقتراع العديد من الطقوس. ولقد أصبح الانتقال إلى مركز الاقتراع للأدلاء بالاصوات جزءًا من الماضي، بعد أن أصبحت العملية تتم عبر المراسلة، أو حتى عن طريق الإنترنت. عودة إلى الماضي البعيد من خلال هذه الصور ثنائية اللون: الأبيض والأسود.

تنظم الانتخابات الفدرالية في غضون أسبوعيْن تقريبا. ويُدعى المواطنون السويسريون كل أربع سنوات إلى اختيار من يمثلهم في مجلسيْ البرلمان. وإذا كان هذا الموعد السياسي غير قابل للتغيير، فإن طرق التعبير عن هذا الموعد تغيّرت مع الزمن.

في الماضي، كان "الذهاب إلى صناديق الإقتراع" يفهم منه حرفيا الانتقال إلى مركز الاقتراع حيث يدلي الناخب بصوته، ويقع هذا المركز في العادة في مكتب بلدي أو في مدرسة. وكانت هذه اللحظة أو المحطة المدنية أيضا فرصة للتواصل الاجتماعي ولمناقشات ساخنة حول كوب من القهوة أو الشاي. 

هذه المشاهد باتت نادرة. وعلى نحو متزايد، أصبح الاقتراع يتم عبر صندوق البريد. وأصبح التصويت عبر المراسلة الطريقة المهيمنة في كل مكان تقريبا. وأوضح مثال على ذلك هو جنيف حيث 95% من الناخبين يقترعون عبر المراسلة. وفي المستقبل القريب، وبعد إيجاد حل يضمن سلامة العملية، سوف يتم اجراء الإنتخابات بشكل أساسي عبر التصويت الإلكتروني.

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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