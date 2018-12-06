للمرة الأولى، تم انتخاب امرأتين بشكل متزامن لعضوية الحكومة السويسرية، حيث أصبحت كل من فيولا أمهير وكارين كيلير – سوتّر الوزيرات الفدراليات الثامنة والتاسعة في تاريخ الكنفدرالية. فيما يلي، مُراجعة للشخصيات النسائية اللواتي شاركن في تسيير الأمور في هذا البلد.
في سويسرا، تحصلت النساء على الحق في التصويت على المستوى الفدرالي في عام 1971. مع ذلك، تعيّن على السويسريين الإنتظار لمدة ثلاثة عشر سنة أخرى قبل أن تصبح المرأة ممثلة ضمن تشكيلة حكومتهم الفدرالية، حين تم انتخاب إليزابيت كوب في عام 1984. ورغم التطور المُسجّل، إلا أن وتيرة تقدم التمثيل النسائي تظل بطيئة:
منذ إنشاء الدولة الفدرالية الحديثة في عام 1848، لم تتقلد سوى تسع نساء منصب وزيرة في الحكومة الفدرالية. في المقابل، بلغ عدد الوزراء مائة وعشرة حتى الآن.
في سويسرا، تُنتخب الحكومة الفدرالية من طرف الجمعية الفدرالية التي تتشكل من أعضاء مجلسي النواب (الغرفة السفلى) والشيوخ (الغرفة العليا). ويتم إجراء هذه الإنتخابات كل أربع سنوات في شهر ديسمبر. وفي حالة استقالة أحد أعضاء الحكومة، يتم تنظيم انتخابات جديدة.
على إثر استقالة الوزيرة الفدرالية دوريس لويتهارد (من الحزب الديمقراطي المسيحي) والوزير الفدرالي يوهان شنايدر – أمّان (من الحزب الليبرالي الراديكالي)، تقرر سدّ الشغور في المقعدين وانتخاب عضوين جديدين في الحكومة قبل نهاية السنة، وهو ما تم بالفعل يوم 5 ديسمبر 2018.