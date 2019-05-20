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الحياة في جبال الألب

بريجيت ماراسي غزو النخيل الصيني

 ينتشر النخيل الصيني في بعض غابات تيسينو على نطاق واسع.

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