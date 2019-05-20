اطبع انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 البرتغالية (pt)Invasão das palmeiras بريجيت ماراسي غزو النخيل الصيني شيفرة التضمين <iframe src="https://www.swissinfo.ch/ara/embedded/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A/44975474" width="640" height="360"></iframe> انسخ وألصق شيفرة التضمين هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2019 02:32 م 20 مايو 2019 - آخر تحديث - 14:32 ينتشر النخيل الصيني في بعض غابات تيسينو على نطاق واسع. وسوم منوعات Neuer Inhalt Horizontal Line تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك عنوان البريد الألكتروني المواضيع الرئيسية آخر الأنباء ديمقراطية مباشرة سياسة اقتصاد ثقافة مجتمع علوم وتكنولوجيا وسائط متعددة Top