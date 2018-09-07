هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 01:10 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:10

الولادة على التراب السويسري لا تضمن لصاحبها حق الحصول على جواز السفر. ويظل التجنيس بالتالي خيارا للاجانب الذين ولدوا في بلد جبال الألب، ويرغبون في الحصول على الجنسية السويسرية. وتستوجب عملية التجنيس جلسة استماع أو أكثر. كما يمكن استدعاء الأطفال فوق سن 12 عاما لجلسات الاستجواب هذه.

تكتسب الجنسية السويسرية عن طريق علاقة الدم - أي انها تنقل للطفل عن طريق الأب او الأم - أو عن طريق التجنيس. وبشكل عام، فإن الأسر الأجنبية التي تقدم على هذه الخطوة، يذهب تفكيرها في المقام الاول إلى مساعدة أبنائها على الإستقرار، وضمان مستقبلهم في سويسرا. وإذا تجاوز عمر الاطفال 16 عاما، يفرض عليهم القانون التعبير كتابة عن نيتهم في أن يصبحوا سويسريين. كما أن بإمكانهم منذ بلوغهم سن 14 عاما تقديم طلب للحصول على الجواز السويسري بشكل فردي، بشرط موافقة أولياء أمورهم.

حضر صحفيو برنامج "الزمن الحاضر" (Temps Présent)، البرنامج الاخباري الأسبوعي الذي يذيعه التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية ( RTS) جلسة استماع لثلاثة شبان مرشحين للحصول على الجواز السويسري في كانتون فريبورغ.

شروط التقدّم بطلب التجنيس

يشترط في من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية السويسرية، أن يكون متحصلا على تصريح إقامة من نوع "C"، وقد عاش في سويسرا لمدة 10 سنوات على الأقل (السنوات المقضاة بين سن 8 و18 تحسب مضاعفة)، والتحدث والكتابة بإحدى اللغات الوطنية، وعدم ارتكاب جريمة خطيرة أو تلقي المساعدات الإجتماعية من الدولة في السنوات الأخيرة. كما يشترط كذلك التمع بمعرفة أساسية بتاريخ سويسرا وجغرافيتها ونظامها السياسي، فضلا عن كانتون الإقامة.

نهاية الإطار التوضيحي

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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