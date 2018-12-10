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تصوير فوتوغرافي "نحن نعيد بناء الحدود في عقول الناس"

سيدة في عربة قطار

لاجئة أفغانية هاربة من سوريا في قطار يربط بين مدينتي أوريستيادا وألكسندروبوليس في اليونان، 2012. (Alberto Campi)



رجل يتأرجح فوق سرير شدود إلى السقف

اللاجئ الأفغاني "بالافان" وهو يحلق فوق "بساط الريح" الذي ابتكره في منطقة المخازن المهجورة في ميناء ترياستي شمال إيطاليا، 2013. (Alberto Campi)

رجال يقفون في غرفة مزودة بعدد كبير من الأسرّة

اللاجئون الذين كانوا يُقيمون في مخازن ميناء ترياستي Triseste المهجورة لدى استقبالهم في مخيم كشفي في "بروسيكّو" (Prosecco)، قرب مدينة ترياستي بإيطاليا، 2013.



(Alberto Campi)

شخص يقف مديرا ظهره للكاميرا ومتطلعا نحو السماء والمناظر الطبيعية.

يُوبا، لاجئ جزائري من أصول بربرية. في الخلفية، هضاب البوسنة والهرسك كما تُرى من مدينة بانيا كوفيلياتشا Banja Koviljača في جمهورية صربيا، 2014. (Alberto Campi)

رجل يقف واضعا يديه في جيوبه ناظرا إلى صورة على الحائط.

يتأمل عبدالله، وهو لاجئ سوداني تم استقباله في مركز "توتين" Tutin، صورة جوزيب بروز تيتو، رئيس الجمهورية الإشتراكية الفدرالية ليوغوسلافيا الراحل. توتين، جمهورية صربيا، 2014. (Alberto Campi)



رجل يجلس على طاولة وينظر مباشرة إلى الكاميرا.

سمير، لاجئ فلسطيني، هارب من الخدمة في الجيش السوري. بعد أن تعطلت مسيرته في اليونان، تمكن من الوصول إلى سويسرا سيرا على الأقدام عبر منطقة البلقان. بيلينزونا (جنوب سويسرا)، 2013. (Alberto Campi)





(Alberto Campi)

شاشة هاتف محمول وتظهر عليه صورة أصفاد

لاجئ سوري يُظهر صورة التقطت ليده وهي في الأصفاد خلال عملية تثبت لوثائقه من طرف الشرطة اليونانية. ألكسنروبوليس، اليونان، 2012. (Alberto Campi)

رجل يُظهر للكاميرا قطعة نقود

تجسّد هذه القطعة النقدية الكندية البلد الذي يحلم هذا المهاجر الجزائري بالوصول إليه، أوبرينوفاتش، صربيا، 2014.

نظرة خاطفة لطفل صغير من خلال شق في الباب.

غولتشي، لاجئة أفغانية في سن الثالثة في مركز مُخصص لطالبي اللجوء في بانيا كوفيلياتشا، صربيا، 2014. (Alberto Campi)



مجموعة من الأشخاص يسيرون في صف فوق تضاريس جبال الألب الثلجية ناظرين باتجاه الكاميرا ومرتدين لملابس شتوية.

مسيرة تضامنية تم تنظيمها في معبر "لايشال" L'échelle الجبلي من أجل لفت الأنظار إلى المخاطر التي تعترض المهاجرين لدى محاولتهم عبور الحدود التي تشقها جبال الألب بين إيطاليا وفرنسا خلال فصل الشتاء، بريانسون Briançon، فرنسا، 2017. (Alberto mpi)

رجلان يقفان فوق تلة بينهما برج مراقبة

يقف س. ستويانوف، رئيس شرطة الحدود لجنوب بلغاريا، على تلة بالقرب من ليسوفو الواقعة على الحدود التركية - البلغارية. ليسوفو، بلغاريا ، 2014. (Alberto Campi)

مدارج مؤدية إلى واجهة مطلية بألوان خضراء ورملية

مهدي، شاب من نيجيريا في سن العشرين. توقفت رحلته بعد أن تم احتجازه في مركز مُخصّص لإيواء اللاجئين في سيانيتشا. لم يعد لديه مال لمواصلة رحلته، ولا يُريد سوى العودة إلى بلاده، إلا أنه لا ييتسنى له القيام بذلك بسبب قلة الإمكانيات. سيانيتشا، صربيا، 2014. (Alberto Campi)

مجموعة من الناس وقد تجمعوا في صفوف في حديقة

طالبو لجوء يصطفون للحصول على وجبة أكل في حديقة محطة السكة الحديدية في مدينة كومو بعد إغلاق الحدود السويسرية - الإيطالية. كومو ، إيطاليا ، 2016. (Alberto Campi)

لقطة مقرّبة لرجل حافي القدمين

لاجئ سوداني يقوم بتنظيف الطين الذي تراكم تحت قدميه خلال عبوره لنهر إيفروس Evros، الذي يمثل الحدود بين تركيا واليونان. منطقة "نيا فيسّا"، اليونان، 2012. (Alberto Campi)

صورة عن بُعد لثلاثة رجال يمشون فوق مسارات السكك الحديدية

يتبع اللاجئون خطوط السكك الحديدية لعبور مقدونيا سيرا على الأقدام وصولا إلى صربيا. بين عامي 2014 و 2015، لقي العشرات من اللاجئين حتفهم تحت عجلات القطارات التي تسير على طول هذا الخط. منطقة Gevgelija، جمهورية مقدونيا الشمالية، 2015. (Alberto Campi)

معرض صور عن الهجرة

حلّ المصور الفوتوغرافي ألبرتو كامبي وارتحل عبر طرقات المنافي والإغتراب لملاقاة المهاجرين الذين جاؤوا من كل حدب وصوب بحثا عن اللجوء في أوروبا. منذ أول أكتوبر 2018، يُسلط معرض يقام في لوزان حتى 21 ديسمبر الجاري الضوء على عمله ويطرح تساؤلات حول مفهوم الحدود.

يستوقفك "بالافان" بواحدة من تلك الإبتسامات التي لديها القدرة على تبديد أجواء الكآبة. فمن فوق أرجوحته المُرتجلة الشبيهة بالسجاد الطائر، يُطل اللاجئ الأفغاني من علٍ على مخازن مهجورة في ميناء ترياستي الإيطالي. إنها لحظة أمل على مسارات الهجرة المتعرّجة في الكثير من الأحيان، التقطتها عدسة المصور ألبرتو كامبيرابط خارجي المقيم في جنيف.

"بالإمكان رسمُ منحنى للأمل"، كما يلاحظ هذا المصور الذي يستعرض الإجهاد الشديد للمهاجرين في كل عبور لحدود، والأمل في حياة أفضل الذي يُولد مجددا لدى الوصول إلى بلد جديد. ثم، كيف ينطفئ هذا البصيص من الأمل مرة أخرى لدى مواجهة العقبات العديدة.

الرجل الفائز بالجائزة السويسرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2012 جال القارة الأوروبية ما بين عامي 2012 و2017 موثّقا أوضاع المهاجرين. واليوم، يُشكل عمله مادة لمعرض بعنوان "ما وراء الحدود: هجرات واختلافات" قام بتنظيمه "تحالف الجنوب" وهو ائتلاف مدني سويسري يضم في صفوفه أهم المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال التنموي. أما المعرض فيتمحور حول مفهوم الحدود بالمعنى الجغرافي وبالمعنى الذي يفصل بين الكائنات البشرية من ذوي الخلفيات المتباينة.

نشأة على الحدود

ولد ألبرتو كامبيرابط خارجي في عام 1982 في شمال إيطاليا، على بعد بضعة كيلومترات من سويسرا، ويقول: "أنا شخص نشأ على الحدود، في العصر الذهبي للإتحاد الأوروبي". ومن وجهة نظره، فإن منع العبور الحر للبشر أمر يتسم بالسّخف. في عام 2012، أي في بداية اندلاع الأزمة السورية، قضى ثلاثة أشهر في اليونان، ويتذكر قائلاً: "لقد صُدمت من العنف الممارس تُجاه المهاجرين، من طرف السلطات ومن قبل الشرطة".

إثر ذلك، قادته رحلته إلى البلقان. في صربيا، اكتشف "العلاقة الرائعة بين السكان واللاجئين"، على حد تعبيره. ثم يُضيف ألبرتو كامبي: "بالنسبة لي، كان ذلك مثالاً على معاملة إنسانية للمُهاجرين. لقد تم الترحيب بهم بشكل جيّد، دون إشعارهم بأنهم ضحايا".

من خلال عدسته، عاين المصور الحدود بانتباه لكن التغييرات التي اكتشفها أثارت مخاوفه، ويقول مستنكرا: "كل شيء مُوصد. إننا بصدد إعادة ترسيم الحدود داخل عقول الناس". في الواقع، لم يعد يعتقد بوجود إرادة لاقتراح حياة جديدة على المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا. بل إنه لم يعد يعتقد بذلك إلى حد أنه يُريد التوقف تماما عن الإشتغال على مسألة الهجرة، جاعلا من هذا المعرض نقطة نهاية. فهل سينجح في ذلك؟

في الوقت الراهن، ستذهب صوره لملاقاة الأطفال، لأنها سترتحل خلال السنة المقبلة - بعد أن تم عرضها في مقر "تحالف الجنوب" في لوزان -  عبر المدارس. وفي هذا الإطار، يعتقد المصور السويسري أن "هذا أكثر منطقية من مجرد تقديم معرض في رواق فني. يجب أن نذهب للبحث عن الجمهور في المكان الذي يُولد فيه".