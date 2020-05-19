اطبع انظر لغات أخرى 2 انظر لغات أخرى 2 لغات أخرى 2 الإنجليزية (en)Modern beekeeping methods اليابانية (ja)巣箱の改良、より自然な養蜂へ تعديل خلية النحل طرق تربية النحل الحديثة بقلم جولي هانت Julie Hunt شيفرة التضمين <iframe src="https://www.swissinfo.ch/ara/embedded/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84_%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/45768016" width="640" height="360"></iframe> انسخ وألصق شيفرة التضمين هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 11:00 ص 19 مايو 2020 - آخر تحديث - 11:00 مدربة تربية النحل إيزابيل باندي توضح كيف قامت بتعديل خلايا النحل لجعلها أكثر صداقة للنحل. وسوم علوم Neuer Inhalt Horizontal Line محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك عنوان البريد الألكتروني* المواضيع الرئيسية آخر الأنباء ديمقراطية مباشرة سياسة اقتصاد ثقافة مجتمع علوم وتكنولوجيا وسائط متعددة Top