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علوم

تعديل خلية النحل طرق تربية النحل الحديثة

مدربة تربية النحل إيزابيل باندي توضح كيف قامت بتعديل خلايا النحل لجعلها أكثر صداقة للنحل.

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الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

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