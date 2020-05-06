هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2020 11:00 ص

تفتخر سويسرا بتقاليدها الإنسانية العريقة. وبالنظر إلى عدد سكانها، فإنها تتعامل في الواقع مع نسبة أكبر من طلبات اللجوء بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى.



حتى لو لم يحصل سوى القليل من طالبي اللجوء على تصريح لجوءٍ رسمي، إلّا أنَّ العديد من هؤلاء يُمنَحون أنواعاً مُختلفة من تصاريح الإقامة المؤقتة التي تَسمح لهم بالبقاء في البلاد والحصول على مساعدات اجتماعية والعثور على عمل.

مع ذلك، فإن الطريق إلى الاندماج في المجتمع المُضيف طويل. في هذا الفيديو من سلسلة "تعرف على سويسرا"، يمكنك اكتشاف كيفية عمل نظام اللجوء في البلاد، وظروف طالبي اللجوء فيهرابط خارجي.





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