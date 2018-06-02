معرض صور عن رحلة رفقة شرطة القطارات

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 11:00 ص 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 11:00

تمتلك الشركة الفدرالية للسكك الحديدية قوةّ شرطة خاصة بها منذ عام 2009. أما هذا التقرير المصوّر فهو حصيلة مرافقة المصوّر ديدييه ريوف لمفرزة من هذه القوة الخاصة نوعا ما في التيتشينو، الكانتون السويسري الناطق بالإيطالية والواقع جنوب البلاد.

تعُدّ شرطة السكك الحديدية في صفوفها 250 عونا موزّعين على مختلف المناطق اللغوية في سويسرا، بما في ذلك 20 عونا في التيتشينو. وهذه الأعداد في نموّ مضطرد بسبب زيادة احتياجات شركة السكك الحديدية نتيجة ارتفاع عمليات التخريب وتزايد الطلب على الأمن في المجتمع المعاصر.

يضبط القانون صلاحيات ومهام شرطة السكك الحديدية والمتمثلة في حماية المسافرين، وتفتيش واستبعاد الاشخاص الذين يصدر عنهم سلوك يقتضي ذلك، والإحتفاظ المؤقت بالأفراد الموقوفين، ومراقبة هويات الأشخاص وتذاكر النقل، والملاحقة القضائية للجرائم، وتوجيه الغرامات والمتابعة عند حصول أعمال تخريبية أو أعمال عنف. ويسمح القانون لهذه القوات بوضع الأغلال في اليديْن أو اعتقال الأشخاص من أجل تسليمهم لاحقا إلى أعوان الأمن.

عموما، يتناسب عمل هذه القوات مع مزاج وتصرّف المسافرين، اللذان بدورهما يختلفان من فترة إلى أخرى خلال اليوم الواحد. فقطارات الصباح وقطارات آخر النهار تنقل طلاب المدارس والمتدربين المهنيين الذين يتميزون بالحيوية والحماسة بالإضافة إلى مستخدمي القطارات يوميا في الذهاب إلى العمل. أما قطارات الليْل وأيام العطل الأسبوعية فهي تنقل على العكس رواد الحفلات الذين يترددون على النوادي والمراقص، ويلازمهم الصخب، وكثيرا ما يكونون من المدمنين على استهلاك الكحول.



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