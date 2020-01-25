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ثقافة

ثلاثة أيام في السلطة النساء اللواتي تُـوقـعـن الرجال في شباكهن

تقام فعاليات مهرجان "مايتلي سونتاغرابط خارجي" في بلدة فاهرفانغن Fahrwangen بكانتون أرغاو على مدار ثلاثة أيام وهي الخميس والسبت والأحد. هذا العام، اقترنت البداية كالعادة مساء يوم الخميس 23 يناير الجاري بقيام النساء باصطياد رجال ووضعهم في الشباك.

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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