تقام فعاليات مهرجان "مايتلي سونتاغرابط خارجي" في بلدة فاهرفانغن Fahrwangen بكانتون أرغاو على مدار ثلاثة أيام وهي الخميس والسبت والأحد. هذا العام، اقترنت البداية كالعادة مساء يوم الخميس 23 يناير الجاري بقيام النساء باصطياد رجال ووضعهم في الشباك.
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ثلاثة أيام في السلطة النساء اللواتي تُـوقـعـن الرجال في شباكهنبقلم جولي هانت Julie Hunt
تقام فعاليات مهرجان "مايتلي سونتاغرابط خارجي" في بلدة فاهرفانغن Fahrwangen بكانتون أرغاو على مدار ثلاثة أيام وهي الخميس والسبت والأحد. هذا العام، اقترنت البداية كالعادة مساء يوم الخميس 23 يناير الجاري بقيام النساء باصطياد رجال ووضعهم في الشباك.