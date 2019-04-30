هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 04:49 م

بعد أن تنازل الأب أكيهيتو عن العرش يوم 30 أبريل الجاري، أصبح الإبن ناروهيتو الإمبراطور الجديد في اليابان. وبمناسبة هذا الحدث التاريخي، نسلط الضوء على زيارة قام بها ولي العهد السابق إلى العاصمة السويسرية برن سنة 2014.

تخلى الإمبراطور أكيهيتو عن عرشه. وبذلك يُختتم لأول مرة منذ حوالي 200 عام عصر إمبراطوري في اليابان قبل وفاة الإمبراطور نفسه. وكان أكيهيتو قد استقال من منصبه رسمياً في منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ليخلفه ابنه ناروهيتو (59 عامًا).

ناروهيتو في سويسرا في 2014

زار ناروهيتو سويسرا في سياق الاحتفال بـمرور 150 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين سويسرا واليابان، وفي تلك المناسبة رافقه عُمدة المدينة الراحل ألكسندر تشابات في جولة عبر المدينة الفدرالية. وعلقت الصحافة السويسرية يومها أن الرحلة كانت بمثابة استراحة مُحبّذة لناروهيتو، الذي عادة ما تخضع المناسبات النادرة التي يظهر فيها للعلن لرقابة مشددة، ولا تتيح له إجراء لقاءات كثيرة مع "الناس العاديين".

نهاية عصر

مع تنازل أكيهيتو عن العرش بعد 30 عامًا من تنصيبه، تنتهي حقبة إمبراطورية في اليابان: فبعد حقبة هايزاي "Heisei" التي يمكن ترجمتها بـ "صنع السلام"، يبدأ انطلاقا من يوم الأربعاء 1 مايو 2019 تقويم امبراطوري جديد تحت مُسمى رايواي "Reiwa"، الذي يعني عصر "الانسجام الجميل".

وفي خطاب قصير، قال أكيهيتو البالغ من العمر 85 عامًا إنه مارس حكمه الذي دام 30 عامًا "باحترام عميق وحب للناس".

وكان اكيهيتو قد زار مع زوجته ميتشيكو سويسرا في عام 2000، وخلال فترة إقامته التي استمرت ثلاثة أيام، زار مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتقى في برن برئيس الكنفدرالية آنذاك أدولف أوغي. وفي عام 1953، زار ولي العهد آنذاك أكيهيتو، البالغ من العمر حينها 19 عامًا، سويسرا كمحطة أخيرة من رحلة استغرقت عدة أشهر حول العالم.



في هذا المعرض، يمكن الإطلاع على بعض الصور التي التقطت له خلال تلك الزيارات:



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