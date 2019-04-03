هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 12:00 م

مع اقتراب موعد إجراء الإنتخابات العامة في شهر أكتوبر 2019، يبدو أن الناخبين السويسريين يريدون المزيد من التمثيل النسائي في البرلمان. في الأثناء، يدور الحوار في أحد الكانتونات السويسرية حول هذا الموضوع تحديدا.



في عام 1989، كان كانتون أبينزل رودس الخارجية أحد آخر كانتونين يُوافق على منح النساء حقّ التصويت على المستوى الفدرالي، على الرغم من أن هذا الحق قد تمّ الإعتراف به للنساء بالفعل وعلى المستوى الوطني منذ عام 1971. واليوم، تواصل النساء في الكانتون شن حملات من أجل تغيير الوضع الحالي، إذ ليس هناك بعدُ أي تمثيل نسائي ضمن تشكيلة الحكومة المحلية.

هذا العام، حققت نساء بالفعل تقدماً في انتخابات البرلمان المحلي للكانتون، ما سمح برفع تمثيلهن في الهيئة التشريعية إلى حوالي الثلث. في الوقت نفسه، سُجّلت زيادة في نسبة النساء المنتخبات لعضوية البرلمانات المحلية لكانتونات زيورخ وبازل المدينة ولوتسيرن.



(نقله إلى العربية وعالجه: ثائر السعدي)

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