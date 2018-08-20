كوفي أنان لدى ممارسته يوم 13 أغسطس 2000 لرياضة المشي لمسافات طويلة رفقة الرئيس السويسري السابق أدولف أوغي، الذي كان حريصا على إطلاع الأمين العام السابق للمنظمة الأممية على جمال الطبيعة في سويسرا. (Keystone/Arthur Sieber)

كوفي أنان يُرحّب برئيس الكنفدرالية السابق كاسبار فيليغر (على اليسار) وبوزير الخارجية السويسري السابق جوزيف دايس يوم 10 سبتمبر 2002 في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك. في ذلك اليوم، أصبحت سويسرا العضو التسعين بعد المائة في المنظمة الأممية. (Keystone/Alessandro della Valle)

لحظة وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى قصر ويلسون في جنيف يوم 13 سبتمبر 2003 للإجتماع بالمسؤولين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. في تلك المناسبة، استدعى كوفي أنان الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. (Keystone/Martial Trezzini)

الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خلال ندوة صحفية عقدها في العاصمة الإيرانية طهران يوم 3 سبتمبر 2006. (Keystone/AP/Vahid Salemi)

الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يتحدث خلال ندوة صحفية مخصصة لأوضاع حقوق الإنسان عقدت يوم 22 يونيو 2006 بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. (Keystone/Martial Trezzini)

سيب بلاتر، الرئيس السابق للإتحاد الدولي لكرة القدم (على أقصى اليسار) وكلاوس شفاب، مؤسس المنتدى الإقتصادي العالمي (في الوسط) والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يقومون برمي ثلاث كرات قدم صغيرة الحجم خلال جلسة عقدت تحت عنوان "تأثير الرياضات في العالم" في منتجع دافوس يوم 25 يناير 2006. (KEYSTONE/AP Photo/Michel Euler)

بوصفه رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة "المنتدى الإنساني العالمي"، كوفي أنان يُصافح الرئيسة السويسرية ميشلين كالمي ري في جنيف يوم 17 سبتمبر 2007. (Keystone/Dominic Favre)

كوفي أنان رفقة الرئيسة السويسرية السابقة روت درايفوس خلال حفل توزيع ميداليات "جنيف الممتنة" في جنيف يوم 28 مايو 2009. (Keystone/Martial Trezzini)

يدُ كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وهو يُلقي كلمته خلال تظاهرة "جنيف تلتقي سويسرا" التي أقيمت في مدينة لوغانو بكانتون تيتشينو الجنوبي يوم 11 يونيو 2015. (Keystone/Ti-Press/Carlo Reguzzi)

كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، يصل لإلقاء كلمته في سياق تظاهرة "جنيف تلتقي بسويسرا" التي نُظمت يوم 11 يونيو 2015 في مدينة لوغانو بكانتون تيتشينو. (Keystone/Ti-Press/Carlo Reguzzi)

كوفي أنان، أثناء التقاط صورة له في متحف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف يوم 8 مارس 2016.(Mark Henley)

معرض صور لكوفي أنان في سويسرا

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 06:00 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:00

كانت للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي توفي في العاصمة برن يوم السبت 18 أغسطس الجاري علاقات وثيقة بسويسرا.

كان الدبلوماسي الدولي الذائع الصيت يصف مدينة جنيف بأنها بيته الثاني. فقد درس أنان في المعهد العالي للدراسات الدولية خلال عامي 1961 و1962، ومن ثمّ انطلقت مسيرته المهنية ضمن الأمم المتحدة من خلال التحاقه للعمل في منظمة الصحة العالمية. وفي نفس المدينة، التقى أيضا زوجته ناين، وهي محامية سويدية.

أقام المُواطن الغاني في جنيف ابتداء من عام 2006، أي بعد انتهاء فترته الثانية على رأس منظمة الأمم المتحدة. وبعد مرور سنة، أطلق "مؤسسة كوفي عنان" في المدينة الواقعة غرب سويسرا.

في وقت مبكر من صباح يوم السبت 18 أغسطس الجاري، رحل الرجل البالغ من العمر 80 عاما - الذي كان مُحاطا بزوجته وأبنائه في مستشفى بالعاصمة السويسرية - بهدوء عن عالم الناس بعد مرض قصير ألمّ به.

في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، قدم رئيس الكنفدرالية ألان بيرسيه تعازيه لعائلة أنان، واصفاً إياه بصاحب الرؤية الثاقبة وبالصديق الكبير لسويسرا، وأضاف: "اليوم، فقدت جنيف الدولية واحدا من أكثر المُدافعين عنها حماسة".

من جهته، وصف بيير موديه، رئيس الحكومة المحلية لكانتون جنيف كوفي أنان بأنه "صديق عظيم لجنيف وسويسرا".

أما مايكل مولر، المدير العام للمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، فقال إنه شعر بالصدمة من سرعة تدهور حالة أنان، ووصف موته بـ "خسارة فادحة للعالم".

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