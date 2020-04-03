هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2020 03:36 م

في حين أن معظم الشركات قد أغلقت أبوابها مؤقتا في سويسرا، بدأ البعض الآخر منها يبتكر طرقا جديدة للوصول إلى المستهلكين في منازلهم.

تنشط بعض المتاجر التابعة لمزارعين سويسريين مثل تيري مياوتون في أولييررابط خارجي في كانتون فريبورغ، من اجل إيصال المنتجات المحلية إلى المستهلكين في منازلهم، حتى لا يتعيّن على العملاء المخاطرة بالذهاب إلى المراكز التجارية ما يعرّضهم لاحتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبالكاد يمكن لمتجر المزرعة المجهّز جيّدا الاستجابة للطلب المتزايد، ولتحقيق ذلك، استعان مياوتون بمتطوّعين للمساعدة في تعبئة المنتجات. وتضاعفت المبيعات أربع مرات منذ أصدرت الحكومة توصياتها لجميع المواطنين بالبقاء في منازلهم.

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كانت عمليات إيصال الطعام إلى المنازل موجودة منذ فترة، ولكن مع أزمة كوفيد- 19، ظهرت خدمات جديدة يمكن أن يتمتّع بها الجمهور وهم في منازلهم. على سبيل المثال، يمكنك الآن الإستفادة من أرشيف غني من الأفلام التي تعود إلى عصور مختلفة، وذلك بفضل جمعية رابط خارجي"Lichstspiel" السينمائية في برنرابط خارجي. وتحتفظ هذه الجمعية بمجموعة فريدة من الأرشيف السينمائي، والتي تشاركها مع الجمهور عبر البث المباشر. ويتضمّن البرنامج أيضا عروضا حية يقدمها خبراء في المجال الثقافي.

ولكن إذا كنت من الذين يميلون إلى الإذاعة بدلا من الأفلام، فهناك خدمة جديدة على الإنترنت تسمى Radio 40رابط خارجي أعدّها فنانون من لوزان تم إلغاء عروضهم بسبب الفيروس. سعى سيميون سيدورانكو و أغاتي رابود إلى إنشاء منصّة للموسيقى والأداء الفنّي. ويدعى المستمعون للمساهمة في دعم الفنانين المميّزين الذين يجدون هذه الأيام صعوبة في توفير أسباب العيش الكريم.





(نقله من الإنجليزية: عبد الحفيظ العبدلي)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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