اطبع انظر لغات أخرى 3 انظر لغات أخرى 3 لغات أخرى 3 الإنجليزية (en)Illustrations by Albertine الإسبانية (es)Ilustraciones de Albertine الفرنسية (fr)Les illustrations d'Albertine رسوم ألبرتين رافيالو، مصمم أزياء كبير، جيرمانو زولّو وألبرتين، نسخة "متعة القراءة"، 2009. حياة كاملة للكتابة، سيلفي نيمان وألبرتين، نسخة "متعة القراءة"، 2020. روبيرتو جيلاتين، قصّة مهمة للكبار، جيرمانو زولّو والبرتين، نسخة "متعة القراءة", 2019. هم يأتون! سيلفي نيمان وألبرتين، نسخة "متعة القراءة"، 2018. أطفال، ألبرتين، نسخة "متعة القراءة"، 2014. آباء، جيرمانو زولّو وألبرتين، نسخة "متعة القراءة"، 2013. ناطحات السحاب، جيرمانو زولو وألبرتين، نسخة "متعة القراءة"، 2011. الطيور، جيرمانو زولو وألبرتين، نسخة متعة القراءة"، 2010. رسوم بإمضاء ألبرتين