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سؤال الأسبوع بماذا تعدّ سويسرا بطلة للعالم؟

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تحتلّ فرنسا الصّدارة في عالم كرة القدم، فهي بطلة العالم لهذا الموسم. ولكن لا بأس بذلك على سويسرا فهي بطلة للعالم في مجالات أخرى، لا يتفوّق فيها على هذه الدولة الصغيرة والمتواجدة في قلب أوروبا أحدٌ.

عندما يسأل المرء السويسريّين بماذا تعتبر سويسرا بطلة للعالم يقول أغلبهم: في صناعة الشّوكولاتة. هذا ما كان عليه الحال في سؤال الأسبوع في مدينة بيل المتحدّثة بالألمانيّة والفرنسيّة. كما تكرّرت الكثير من الكليشيهات: مثل الجبنة والتنس بسبب روجير فيديرر والرّياضات الشّتويّة.

ومن المعلوم أنّه ليس هناك شعب آخر مهووس بفصل وإعادة تدوير النفايات كالشّعب السّويسريّ. ما يثير الدّهشة في الفيديو الادعاء بأنّ سويسرا بطلة العالم في التّذمّر؟ هذا ما ادّعته إحدى السّيدات.

 swissinfo.ch متواجدة في بيل/بيان من أجل معرفة المزيد عن أفكار النّاس هناك عن هذا الموضوع.

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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