هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 11:00 ص

النظر إلى سويسرا من أعلى يفتح آفاقا على مناظر خلابة وجديدة. الصور الجوية هي "أدوات للتفكير"، كما أطلق عليها المصور السويسري المشهور دولياً، جورج غييرستير. "من المرتفعات، يمكنك أن ترى ليس فقط ما أمامك، ولكن أيضًا ما يمكن أن يكون ما هو أمامك – جميع الاحتمالات".



تحوم الكاميرا فوق رؤوس الأشجار المصفرّة والطريق الملتوية بخفة تنتقل من خلال الصورة إلينا، ما يخلق شعورا بالأناقة والعظمة، وتمنحنا الرؤية المسماة باللغة الألمانية "منظور الطير" إحساسًا بالحرية المرتبطة في وعينا بالطيران.



لكن العين التي تحوم فوقنا لا تملك فقط القدرة الفريدة على تصوير الأشكال الهندسية المجردة ممّا يمكن التعرف عليها عن بعد على سطح الأرض فحسب، بل إنها تبتعد عمّا يحرف الانتباه وتترك خلفها التزامات الحياة على الأرض وقوانين الجاذبية.

كان العلماء في أوائل القرن العشرين يرون أن "الأشكال" التي نحصل عليها من خلال التصوير من الجو هي بالفعل مفتاح لفهم المعايير الطبيعية والقيم الثقافية وأساليب تكوين المجتمعات التي أنتجت هذه الأشكال. في ذلك الوقت، صعد المرء بعد تخطيط وتجهيز دقيق ومفصل مع معدات الكاميرا الثقيلة بمنطاد الغاز إلى ارتفاعات معينة لالتقاط تلك الصور، وكان السويسري إدوارد سبيلتاريني أحد رواد التصوير الجوي.

يمكن اقتناء معدات التصوير من فوق من متاجر المفرق اليوم، فيحمل المصورون اليوم طائرة بدون طيار في صناديق سيارتهم، حيث أصبح التصوير من فوق شائعًا لدرجة أنه لا يوجد اليوم مصور زفاف لا يقدم صورة واحدة على الأقل مأخوذة من الأعلى عن طريق طائرة بدون طيار.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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