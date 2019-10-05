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مناخ

مشاهد من الأعلى سويسرا كما لم تراها من قبل!

طريق يخترق غابة في فصل الخريف

مركبة تمرّ عبر غابة في لا شو-دو-فون في أكتوبر 2017.

حقل خس

جرار يحمل النموذج الأولي لـ "روبوتات الصحة النباتية" في حقل للسلاطة، أخذت الصورة خلال عرض للمشروع في يونيو 2018 في غالميتز.

ساحة تزلج على اليابسة

شاب يستمتع بالشمس في ساحة تزلج على اليابسة في لوزان في أبريل 2018.

شموع الصقيع

شموع الصقيع تحمي البراعم الصغيرة من البرد ليلاً. في حقل للكروم في فاليه فوق ساكسون في أبريل 2017.

حقل أصفر

أحد المزارعين يحرث حقلًا مجاوراً لحقل من السلجم المزهر في بافوا في مايو 2019.

إضراب النساء

نساء يتظاهرن في لوزان خلال إضراب النساء على مستوى البلاد في 14 يونيو 2019.

المسار المعلق في الغابة

منظر للمسار المعلق في الغابة الأول بطول 500 متر في سويسرا في مويلسبيرف، مايو 2018.

القسم الجليدي من نهر الرون

أغطية بيضاء تحمي الجليد في القسم الجليدي من نهر الرون، سبتمبر 2018.

طريق سريع

حركة المرور عند مفترق على الطريق السريع A1 في إكوبلون-كريسيه، مايو 2018.

أطواق انقاذ

5000 طوق انقاذ في الساحة الكبيرة "بياتسا غراندي" في لوكارنو، لتشكل العمل الفني "أبوليدي" للفنان أوببي دي بيرناردو، مارس 2018.

كروم عنب

صانع نبيذ ينقل عنب شاسيلا في كروم لافو، سبتمبر 2018.

مراكب شراعية

مراكب شراعية راسية في ميناء فوليسهوفين على بحيرة زيورخ، يوليو 2019.

كروم عنب

أوراق مصفر من الكرمة فوق لايترون في كانتون فاليه، نوفمبر 2018.

جزيرة صفا

منظر لجزيرة الصفا الثلجية في بحيرة زيورخ، يناير 2019.

مناظر مأخوذة من الأعلى لسويسرا

النظر إلى سويسرا من أعلى يفتح آفاقا على مناظر خلابة وجديدة. الصور الجوية هي "أدوات للتفكير"، كما أطلق عليها المصور السويسري المشهور دولياً، جورج غييرستير. "من المرتفعات، يمكنك أن ترى ليس فقط ما أمامك، ولكن أيضًا ما يمكن أن يكون ما هو أمامك – جميع الاحتمالات".

تحوم الكاميرا فوق رؤوس الأشجار المصفرّة والطريق الملتوية بخفة تنتقل من خلال الصورة إلينا، ما يخلق شعورا بالأناقة والعظمة، وتمنحنا الرؤية المسماة باللغة الألمانية "منظور الطير" إحساسًا بالحرية المرتبطة في وعينا بالطيران.

لكن العين التي تحوم فوقنا لا تملك فقط القدرة الفريدة على تصوير الأشكال الهندسية المجردة ممّا يمكن التعرف عليها عن بعد على سطح الأرض فحسب، بل إنها تبتعد عمّا يحرف الانتباه وتترك خلفها التزامات الحياة على الأرض وقوانين الجاذبية.

كان العلماء في أوائل القرن العشرين يرون أن "الأشكال" التي نحصل عليها من خلال التصوير من الجو هي بالفعل مفتاح لفهم المعايير الطبيعية والقيم الثقافية وأساليب تكوين المجتمعات التي أنتجت هذه الأشكال. في ذلك الوقت، صعد المرء بعد تخطيط وتجهيز دقيق ومفصل مع معدات الكاميرا الثقيلة بمنطاد الغاز إلى ارتفاعات معينة لالتقاط تلك الصور، وكان السويسري إدوارد سبيلتاريني أحد رواد التصوير الجوي.

يمكن اقتناء معدات التصوير من فوق من متاجر المفرق اليوم، فيحمل المصورون اليوم طائرة بدون طيار في صناديق سيارتهم، حيث أصبح التصوير من فوق شائعًا لدرجة أنه لا يوجد اليوم مصور زفاف لا يقدم صورة واحدة على الأقل مأخوذة من الأعلى عن طريق طائرة بدون طيار.

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