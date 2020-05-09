تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

Science

سياحة الأكواخ الجبلية السويسرية تفتح أبوابها.. جزئيا

كوخ جبلي

كوخ "تيرّي" Terri في كانتون غراوبوندن في عام 2013. (Keystone/Arno Balzarini)

قاعة أكل داخل ملجإ جبلي

ملجأ "ساوسايو" Saoseo في سهل كامبو (Val di Campo) في كانتون تيتشينو في عام 2013.

(Keystone/Arno Balzarini)

علامات تشير إلى المسار المؤدي إلى ثلاثة أكواخ جبلية

في الأفق: ثلاثة أكواخ تابعة لنادي جبال الألب السويسرية في كانتون غلاريس. 

(Keystone/Arno Balzarini)

رجل يُعد طعاما داخل كوخ جبلي

يعود تاريخ إنشاء كوخ "فريدولين" (Fridolin) في كانتون غلاريس إلى عام 1890.

(Keystone/Arno Balzarini)

مروحية تحلق قرب كوخ جبلي في مرتفعات تكسوها الثلوج

مروحية تقوم بتأمين الإمدادات لكوخ "Laemmeren" الجبلي.

 (Keystone / Christian Beutler)

أشخاص يستمتعون بمشهد نهر جليدي من داخل كوخ جبلي

كوخ "مواري" Moiry في سهل "أنيفياي" في كانتون فاليه. 

(Keystone/Anthony Anex)

امرأة ترتب أماكن النوم داخل مهجع في كوخ جبلي

المهجع في داخل كوخ "سوسايو" في كانتون غراوبوندن. (Keystone / Arno Balzarini)

طائرة مروحية تقوم بجلب مواد جديدة لتجديد كوخ جبلي

أعمال تجديد على قدم وساق في كوخ "Laemmeren"

(Keystone / Christian Beutler)

كوخ جبلي

كوخ "Corno Gries" الجبلي في كانتون تيتشينو.

(Heintz Jean/Hemis.fr)

رجل يُعد مأكولات داخل ملجإ جبلي

داخل مطبخ ملجإ "ساوسايو" الجبلي. 

(Keystone/Arno Balzarini)

رجال ونساء يستمتعون بأشعة الشمس أمام كوخ جبلي

كوخ "Gelten" في جبال الألب العابرة لكانتون برن. 

(Keystone/Francoise Funk-salami)

ملجأ جبلي على السفح الشمالي الشرقي لجبل ماترهورن

ملجأ سولفاي (Solvay) الكائن على السفح الشمالي الشرقي لجبل ماترهورن، بالقرب من منتجع زيرمات في كانتون فاليه.

(Keystone/Alessandro Della Bella)

ملابس مُبلّلة منشورة على حبل أمام كوخ جبلي

ملابس مُبلّلة لمتسلقي جبال منشورة على حبل غسيل أمام كوخ Schoenbiel الكائن فوق منتجع زيرمات.

 (Keystone / Arno Balzarini)

سائق مروحية يوجه التحية إلى سكان كوخ جبلي

تحليق بمروحية فوق كوخ Laemmeren الجبلي.

مقيمون في كوخ جبلي يستمتعون بمشاهدة غروب الشمس في يوم صيفي

تم تشييد ملجإ "غيلمر" (Gelmer) في جبال الألب العابرة لكانتون برن في عام 1926.

(Keystone/Anthony Anex)

صور لأكواخ وملاجئ جبلية في سويسرا

هذا الأحد، يُمكن للأكواخ والملاجئ المتناثرة في جبال الألب السويسرية إعادة فتح أبوابها بوجه الجمهور مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة. وسيحتاج زوارها إلى جلب كمامات وأكياس نوم ومواد تعقيم معهم لكي يُسمح لهم بالدخول إلى هذه الأكواخ ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة. إنه الثمن الذي تفرضه الجائحة الحالية.

الأكواخ والملاجئ الجبلية هي من بين فضاءات الاستقبال التي سمحت لها الحكومة السويسرية بإعادة فتح أبوابها اعتبارًا من يوم 11 مايو. هناك حوالي مائتان وخمسون كوخا في سويسرا، وهي جزء من شبكة تتوزع عبر سلسلة جبال الألب (التي تشق عدة بلدان أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا والنمسا) يبلغ عددها حوالي 1200. وهي توفّـر أسِرّة لعشرات الآلاف من المتنزهين ومتسلقي الجبال، وغالبًا ما تكون متاحة في مهاجع ضيّقة. بطبيعة الحال، سيتغير ذلك الآن، لأنه يجب أيضًا احترام مسافة الأمان الاجتماعية داخل المهاجع.

مع ذلك، فإن ما يُمكن اعتباره أخبارًا جيّدة للعميل الضيف هو مرادفٌ لمشكلات مالية للمُضيّف الذي يتعيّن عليه دفع تكاليف تشغيل وصيانة مرتفعة، نظرًا لأنه غالبا ما يعسر الوصول إلى هذه الأكواخ الكائنة على ارتفاعات عالية. فهوامش الربح لديهم منخفضة، حتى في أفضل المواسم عندما يضطرون لتغطية المساحة المخصّصة لقاعة الأكل بحشايا إضافية لاستيعاب المزيد من الزوار.

فتح جزئي

في تصريحات لـ swissinfo.ch ، أوضح كريستيان فافلر، المسؤول عن كوخ Lämmeren في كانتون فاليه، أنه يتوقع معدل إشغال بنسبة 50٪ هذا الصيف، في حين أنه اضطر إلى استثمار أموال أكثر من المعتاد من أجل احترام التدابير الصحية التي فرضتها السلطات مثل تركيب حواجز من الزجاج الشبكي للفصل بين الموائد.

في معظم الأحيان، فإن مالكي الأكواخ هم أعضاء في نادي جبال الألب السويسرية، وهي جمعية رياضية يتم تمويلها إلى حد كبير من خلال الاشتراكات السنوية لأعضائه البالغ عددهم مائة وخمسين ألف شخص بالإضافة إلى المداخيل المتأتية من الزيارات والدورات التي يقوم بتنظيمها. ووفقًا لقناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية SRF ، فإن إغلاق منتجعات التزلج الجبلية في شهر مارس الماضي أدى بعدُ إلى خسارة تقدر بـ 7.5 مليون فرنك لملاجئ وأكواخ جبال الألب.

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram FR

Rejoins-nous sur Instagram

Rejoins-nous sur Instagram

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك