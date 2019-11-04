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سياسة اللجوء من الاحتجاز إلى المرافقة: التحوّل الذي شهده سجن موتييه

Cellule de prison

الغرف الفردية تتراوح مساحتها من 10 إلى 12 مترا مربعا.

Salle dans une prison

هذه الغرفة مخصصة لاستقبال الزوار. لقد حاولت الإدارة جعلها أكثر دفئا وأريحية عبر الإضاءة الجيدة ووضع شجرة.

Salle de fitness

غرفة اللياقة البدنية الخاصة بالمحتجزين تظل مفتوحة لاستقبالهم طوال فترة ما بعد الظهر.

Bibliothèque

مكتبة متعددة اللغات مفتوحة للجميع. يمكن لنزلاء السجن القراءة في الموقع او استعارة الكتب.

Toit avec ping-pong

فضاء مفتوح يعطي الانطباع بأنه في الهواء الطلق حيث تتاح امكانية لعب كرة الطاولة، وكرة القدم في قاعة مغلقة. وتخطط الإدارة لوضع زهور وخضروات والسماح للسجناء بالعناية بالحدائق.

Galerie photos de la prison de Moutier

قرّر كانتون برن أن يتحوّل سجن موتييه من الآن فصاعدا إلى مكان لاحتجاز طالبي اللجوء قبل ترحيلهم. هذا القرار أحدث تغييرا كبيرا في الحياة اليومية للموظفين في هذه المؤسسة.

منذ اليوم الأوّل من شهر يولي 2018، أعاد كانتون برن تنظيم سجونه، وجعل سجن موتييه متخصصا في الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء في انتظار ترحيلهم.  يحتوي هذا السجن على 28 فضاءًا: 14 غرفة فردية أو ثنائية، و4 غرف لاستقبال ثلاثة أشخاص. وأوضحت إدارة هذا المرفق أن عملية التخصص هذه تسمح بتليين التدابير والاجراءات المتبعة مقارنة بمرافق الاحتجاز الجنائي. وهو ما أحدث تغييرا كبيرا بالنسبة للموظفين والإدارة العامة لهذا المرفق.

في موتييه، الأشخاص الذين يعملون في مجال التنظيف أو الغسيل وجمع أحزمة الحطب أو الورق المقوى لصناعة الساعات يخرجون من غرفهم من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساءًا. كذلك يمكن للآخرين التجوال بحرية على طابقيْن من المبنى من الساعة منتصف النهار إلى السادسة مساءًا وعلى سطح المبنى من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الخامسة بعد الظهر. وأخبرتنا إدارة أن هدفها هو استثمار كل الفرص لتحسين الحياة اليومية للمحتجزين مع الحفاظ على لانظام أمني فعال.

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