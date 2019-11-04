قرّر كانتون برن أن يتحوّل سجن موتييه من الآن فصاعدا إلى مكان لاحتجاز طالبي اللجوء قبل ترحيلهم. هذا القرار أحدث تغييرا كبيرا في الحياة اليومية للموظفين في هذه المؤسسة.

منذ اليوم الأوّل من شهر يولي 2018، أعاد كانتون برن تنظيم سجونه، وجعل سجن موتييه متخصصا في الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء في انتظار ترحيلهم. يحتوي هذا السجن على 28 فضاءًا: 14 غرفة فردية أو ثنائية، و4 غرف لاستقبال ثلاثة أشخاص. وأوضحت إدارة هذا المرفق أن عملية التخصص هذه تسمح بتليين التدابير والاجراءات المتبعة مقارنة بمرافق الاحتجاز الجنائي. وهو ما أحدث تغييرا كبيرا بالنسبة للموظفين والإدارة العامة لهذا المرفق.

في موتييه، الأشخاص الذين يعملون في مجال التنظيف أو الغسيل وجمع أحزمة الحطب أو الورق المقوى لصناعة الساعات يخرجون من غرفهم من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساءًا. كذلك يمكن للآخرين التجوال بحرية على طابقيْن من المبنى من الساعة منتصف النهار إلى السادسة مساءًا وعلى سطح المبنى من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الخامسة بعد الظهر. وأخبرتنا إدارة أن هدفها هو استثمار كل الفرص لتحسين الحياة اليومية للمحتجزين مع الحفاظ على لانظام أمني فعال.

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