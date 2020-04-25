هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2020 11:00 ص

منذ قرن من الزمان وعائلة تسبيندين تقوم بتصوير ما كان يحدث في بلدية شفرتسنبورغ، وهو مجتمع صغير بالقرب من مدينة برن. ثلاثة أجيال قامت بتصوير سكان القرية أو الفصول المدرسية في هذه المنطقة وتوثيق الأحداث الجارية ورصد التغييرات في الحياة اليومية في مجموعة صور.

تأسست شركة رودولف تسبيندن العائلية في حوالي عام 1916. توفي رودولف تسبيندن شابًا جدًا، لذا تولى شقيقه روبرت أعمال شركة "Photo Zbinden".

في ذلك الوقت، كان عمل المصور مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم. كان المصور يتم استدعاؤه دائمًا عند وقوع حدث في القرية، في المهرجانات الشعبية، في حفلات الزفاف وأيضًا في حالات الحوادث والجرائم. المصور كان آنذاك مساعدًا لا غنى عنه لشرطي القرية.

في عام 1975، سلم روبرت الشركة إلى ابنته روت كلالونا تسبيندن وابنه بيتر تسبيندن . أدار الأشقاء العمل حتى نهاية عام 2015. وركزوا على الصور الشخصية والصور الجماعية والعائلية واللقطات، فيما اهتم التصوير الفوتوغرافي بالشؤون الجارية.

على اليسار: حوالي عام 1918 أصبح رودولف تسبيندن مصور القرية (مع زوجته ليسي شار). روبرت تسبيندن ونورا تسبيندن فيرتس في متجر الصور الخاص بهما، 1947. (Rudolf & Robert Zbinden)

التوثيق على مدى 100 عام

من عام 1916 إلى عام 2016 ، أصدرت شركة تسبيندن حوالي نصف مليون صورة أو نيجاتيف. وهكذا خلفت تسبيندن إرثًا مثاليًا للتاريخ المعاصر للمنطقة وتاريخ التصوير الفوتوغرافي في سويسرا. في الوقت نفسه، تروي الصور أيضًا التغيير وتاريخ التصوير الفوتوغرافي.

لكن احتياجات ورغبات الأشخاص الذين تم تصويرهم تغيرت بشكل كبير بمرور الوقت، كما تغير إسلوب إبداع وعمل المصورين.

استوديو تصوير رودولف تسبيندين حوالي عام 1920. (Rudolf Zbinden)

وقريبا سيتم تسليم المواد المصورة بالكامل إلى أرشيف كانتون برن بعد عرضها في معارض مختلفة ونشر كتاب مصوررابط خارجي.



في هذه السلسلة المُخصّصة للصور التاريخية السويسرية swisshistorypics#رابط خارجي، نلقى نظرة على الماضي من خلال صور فوتوغرافية خلّدت بالأبيض والأسود لقطات من تاريخ الفن والمجتمع والثقافة والحياة عموما في سويسرا.

نهاية الإطار التوضيحي

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