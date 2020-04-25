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تاريخ وأديان

صور تاريخية من سويسرا عائلة "تسبيندن" ترصد تاريخ التصوير الفوتوغرافي

الصورة العائلية

من أجل الحصول على إضاءة كافية، تم التقاط هذه الصورة العائلية في الهواء الطلق أمام لوحة خلفية في عام 1920 تقريباً. (رودولف تسبيندين)

أصحاب محل جزارة هاوزر

أصحاب محل جزارة هاوزر يقفون بفخر مع البقرة، التي ستذبح لبيعها في المتجر ،1930. (روبرت تسبيندين)

تبدو هذه اللقطة طبيعية جدًا  لأن الرعاة لا ينظرون إلى الكاميرا

تبدو هذه اللقطة طبيعية جدًا  لأن الرعاة لا ينظرون إلى الكاميرا ويتحدثون عن المصعد القادم في جبال الألب، 1945. (روبرت تسيندين)

صورة لحفل زفاف

لقطة في استوديو لحفل زفاف بالملابس التقليدية، 1948. (روبرت تسبيندين)

صبي

كان هذا الصبي بحاجة إلى صورة لرخصة الصيد ، 1950. (روبرت تسبيندين)


صورة عائلية في الهواء الطلق

صورة عائلية في الهواء الطلق ، 1959. (روبرت تسبيندين)

نساء مع رؤوس الخنازير، التي يمكن الفوز بها في لعبة 'البولينج' ، 1963. (روبرت تسبيندين)

نساء مع رؤوس الخنازير، التي يمكن الفوز بها في لعبة "البولينج" ، 1963. (روبرت تسبيندين)


أربعة أجيال من عائلة واحدة

لقطة في استديو التصوير : أربعة أجيال من عائلة واحدة، 1965. (روبرت تسبيندين)


صورة تقليدية في استوديو التصوير لعروسين في السبعينيات

صورة تقليدية في استوديو التصوير لعروسين في السبعينيات، 1978. (روت كلالونا تسبيندن)


صورة في استديو التصوير لعائلة سويسرية تقليدية ، 1993.

صورة في استديو التصوير لأسرة سويسرية ، 1993.

أسرة فلاحة تقف بفخر مع الحصان والجرار ، 2011.

أسرة فلاحة تقف بفخر مع الحصان والجرار ، 2011. (روت كلاونا تسبيندن)

كانت روت كلاونا تسبيندين تفضل التصوير بالأبيض والأسود في الاستوديو.

كانت روت كلاونا تسبيندين تفضل التصوير بالأبيض والأسود في الاستوديو.( روت كلاونا تسبيندين)

معرض صور يستعيد تاريخ قرية على مدى 100 عام

منذ قرن من الزمان وعائلة تسبيندين تقوم بتصوير ما كان يحدث في بلدية شفرتسنبورغ، وهو مجتمع صغير بالقرب من مدينة برن. ثلاثة أجيال قامت بتصوير سكان القرية أو الفصول المدرسية في هذه المنطقة وتوثيق الأحداث الجارية ورصد التغييرات في الحياة اليومية في مجموعة صور.

تأسست شركة رودولف تسبيندن العائلية في حوالي عام 1916. توفي رودولف تسبيندن شابًا جدًا، لذا تولى شقيقه روبرت أعمال شركة "Photo Zbinden". 

في ذلك الوقت، كان عمل المصور مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم. كان المصور يتم استدعاؤه دائمًا عند وقوع حدث في القرية، في المهرجانات الشعبية، في حفلات الزفاف وأيضًا في حالات الحوادث والجرائم. المصور كان آنذاك مساعدًا لا غنى عنه لشرطي القرية.

في عام 1975، سلم روبرت الشركة إلى ابنته روت كلالونا تسبيندن وابنه بيتر تسبيندن . أدار الأشقاء العمل حتى نهاية عام 2015. وركزوا على الصور الشخصية والصور الجماعية والعائلية واللقطات، فيما اهتم التصوير الفوتوغرافي بالشؤون الجارية.

Porträts der beiden Paare

 على اليسار: حوالي عام 1918 أصبح رودولف تسبيندن مصور القرية  (مع زوجته ليسي شار). روبرت تسبيندن ونورا تسبيندن فيرتس في متجر الصور الخاص بهما، 1947.

(Rudolf & Robert Zbinden)

التوثيق على مدى 100 عام

من عام 1916 إلى عام 2016 ، أصدرت شركة تسبيندن  حوالي نصف مليون صورة أو نيجاتيف. وهكذا خلفت تسبيندن إرثًا مثاليًا للتاريخ المعاصر للمنطقة وتاريخ التصوير الفوتوغرافي في سويسرا. في الوقت نفسه، تروي الصور أيضًا التغيير وتاريخ التصوير الفوتوغرافي. 

لكن احتياجات ورغبات الأشخاص الذين تم تصويرهم تغيرت بشكل كبير بمرور الوقت، كما تغير إسلوب إبداع وعمل المصورين.

استوديو تصوير رودولف تسبيندين حوالي عام 1920.

استوديو تصوير رودولف تسبيندين حوالي عام 1920.

(Rudolf Zbinden)

وقريبا سيتم تسليم المواد المصورة بالكامل إلى أرشيف كانتون برن بعد عرضها في معارض مختلفة ونشر كتاب مصوررابط خارجي.

في هذه السلسلة المُخصّصة للصور التاريخية السويسرية swisshistorypics#رابط خارجي، نلقى نظرة على الماضي من خلال صور فوتوغرافية خلّدت بالأبيض والأسود لقطات من تاريخ الفن والمجتمع والثقافة والحياة عموما في سويسرا.

نهاية الإطار التوضيحي

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