فيرنير بارماتلير، معمل لصناعة الألبان والأجنان بورغ، بوخس، أبريل 1955.

تسفيغ "تسفيتير،بقرة عقيمة وراثيّاً، تتصرّف كالذكور وكانت تستخدم للحمالة والحراثة، فولفين شيسين، شتاء 1942/43.

غرونغيس هانس "هانس أودير ماتّ، مزارع جبلي وخادم كنيسة فيزينبيرغ، دللين فيل، أربعينيّات القرن الماضي".

يوم الغسيل، فولفين شيسين، أربعينيّات القرن الماضي.

فضلات حيوانات في كروكوسفيلد، ألتتسيلين، فولفين شيسين، أربعينيات القرن الماضي.

هيلين أمشتاند، فايدلي، ايميتتين، أربعينيّات القرن الماضي.

دهولتسمويتير "ماري نيديربيرغير-تسيميرمان، هولتسين، إينيتبورغين، أربعينيّان القرن الماضي".

إعادة توطين الوعول، هديّة من كانتون غراوبوندين، على جبل ألبالين من قبل نادي الجبل في نيد فالدين، على بحيرة أوباتروبسيه، في صيف 1954.

ألبوم صور للمصوّر ليونارد فون ماتّ

اشتهر ليونارد فون ماتّ (1909 - 1988) بأعماله الفنّيّة حول العصور القديمة وألبومات صوره حول إيطاليا في خمسينيّات القرن الماضي. وتدرّب على فنّ التّصوير في نيدفالدن مسقط رأسه.

أكمل ليوناردو فون ماتّ أعماله الأولى بين 1936 و1946، حيث قام بتصوير الناس من حوله وثقافة نيد فالدن الشعبيّة وتعتبر أعماله اليوم وثيقة تاريخيّة لعالم تلاشى ويكاد ينسى. أمّا الفنان نفسُه فيصف تلك الصّور "بالبضاعة البخسة" أو "بأعمال أُنجزت في أثناء التدريب".

كان فون ماتّ يعمل في مكتبة العائلة وفي 1937 ترك العمل هناك وتزوّج وبدأ تعليمه الذّاتيّ كمصوّر، حيث قام بدراسة كتب مختلفة حول تقنيّات التّصوير وتبع خطى زملائه في المهنة مثل باول سين ويعقوب توغينير وغوت هارد شو ومان راي.

كما خلّف عملُه التّطوّعيّ قصير الأمد في مرسم الفنون التخطيطيّة والتّصويريّة في بازل طبعة هامة على أعماله الّتي اهتمّت بالطباعة ولغة الصّور الحديثة، إلّا أنّه كان عليه ترك هذا النوع من العمل بسبب التحاقه بما سميّ آنذاك بالخدمة العسكريّة النّشطة بين 1939 و1945. ولكنه استمرّ بلا كلل في تصوير محيطه خلال تلك الفترة وفي تحسين تقنيّة تصويره وجودته، ودرّب أعينه ليمتلك نظرة ثاقبة تستوعب الكائنات من حوله.

عشق ليوناردو فون ماتّ الصّورة المنفردة لذلك كان مراقباً حذراً أكثر من كونه راوي حكايات.

صدرت الصّور المعروضة هنا في كتاب مصوّررابط خارجي وسيتمّ عرضها في متحف نيد فالدن فينكيل ريدهاوسرابط خارجي، وسينتقل هذا المعرض ليُقَام بعدها في آرليس وباريس وبرلين وإنغيل بيرغ.

(الصور: Madeleine Kaiser-von Matt, Buochs ©)



في هذه السلسلة المخصصة للصور التاريخية السويسرية (وسم swisshistorypics#رابط خارجي) نلقى نظرة على الماضي ونعيد نشر صور نادرة وطريفة تروي لقطات من تاريخ الفن والمجتمع والثقافة والحياة عموما في سويسرا.

نهاية الإطار التوضيحي

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