فوميكو إيمانو، "WeOui"، اليابان 1974، رصيف "بيردونيه" على ضفاف بحيرة ليمان.

ماركوس شافيز، "Sugar Loafer"، البرازيل 1961، حديقة "ريفاج" (أي الشاطئ).

أرنولد أودرمات، "أثناء الخدمة"، سويسرا 1952، واجهة مصرف BCV، ساحة محطة القطار.

فيليب راميت، "نزهة غير عقلانية"، فرنسا 1961، واجهة مؤسسة "Holdigaz".

المصورة الأمريكية سوزان بارنيت، "Not in your face"، الولايات المتحدة 1951، رصيف-رُوسّي على ضفاف بحيرة ليمان.

سيريل بورشيه، "Reina" (أي الملكة)، سويسرا 1984، واجهة السجن القديم.

صورة عملاقة بعنوان" Saype, wich legacy_"، فرنسا، 1989، معروضة في موقف السيارات التابع للمتحف السويسري للألعاب. (Valentin Flauraud/Keystone)

صورة عملاقة أنجزها دايدو مورياما (من اليابان) سنة 1989، بعنوان "A tale of II Cities 4 Paris"، معروضة على واجهة مؤسسة Andritz Hydro.

فيليب دوران Philippe Durand، نارٌ (في البُحيرة)، فرنسا 1963، رصيف ماريا - بيلغا (Maria - Belga) على بحيرة ليمان.

تحقيق مصور عن مهرجان الصور الفوتوغرافية في مدينة فيفي

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 11:38 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:38

في كل عامين، تتحول فيفي إلى مدينة يستوطنها الخيال. فعلى مدى ثلاثة أسابيع، يُتيح "مهرجان الصوررابط خارجي" أو "بينالي الفنون البصرية لمدينة فيفي"، الذي يُعتبر أكبر تظاهرة ثقافية تشهدها سويسرا في مجال التصوير الفوتوغرافي في الهواء الطلق، فرصة عرض صور عملاقة تتميّز بمستوى فني رفيع.



من خلال 61 مشروعًا، قام 58 فنانًا يقدُمون من 18 دولة بإنجاز مشاريع فنية بصرية تدور حول إشكالية "الروعة والضخامة، كل شيء استثنائي"، حيث يتم تعليق الصور الفوتوغرافية العملاقة على جدران المباني وداخل الحدائق، أو عرضها على الواجهات وفي الشوارع أو وضعها (بطريقة ما) في البحيرة. وهو ما يُسفر عن تفاعلات فريدة تتيح للمشاهد إمكانية تعميق الرؤية من زوايا مختلفة أو استخلاص بعض الأفكار.

يتميّز "بينالي فن التصوير الفوتوغرافي" باستخدام الفضاءات الداخلية على غرار صيدلية قديمة أو نوافذ المتاجر ومدافن الموتى القديمة لعرض الأعمال. لذلك يعثر فنانون مشهورون جدا مثل سوزان بارنيت Susan Barnett، وقادمون جدد أيضا على منصات مُلائمة لعرض أعمالهم.

عموما، يُثير "البذخ" أو "الفخامة"، وهو الشعار الذي اختير للمعرض، مشاعر تتراوح بين المفاجأة والإستفزاز كما يُفترض أن يتغذى من أوهام وخيالات وطرق تفكير غير تقليدية. وبالفعل، يتجسّد هذا الشعار في حوت عملاق يطفو فوق أسطح المنازل في باريس، كما التقطه المصور الياباني دايدو مورياما Daido Moriyama، أو شرطي المرور الذي يقف على يديه في مفترق طرق فيما ينظر إليه زميله أرنولد أودرمات، وهو مصور فوتوغرافي عمل لفترة طويلة لدى الشرطة السويسرية تثير أعماله منذ سنوات اهتماما متزايدا.

بالفعل، يُمكن القول بأن هذه الأيقونات (في مجال التصوير الفوتوغرافي) تغتنم الفرصة بشكل خاص من أجل عرض أعمالها للجمهور في قلب المشهد الحضري.



يُشار إلى أن "مهرجان الصور" يستمر في مدينة فيفي (كانتون فُو) حتى يوم 30 سبتمبر 2018.



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