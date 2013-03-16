مزارع مالحة مخصصة لزراعة القمح (أو الحنطة) في كاتانينغ، غرب أستراليا (سنة 1989)

حصاد نموذجي في منطقة "بامبا" في الأرجنتين في عام 1967.

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2013 11:00 ص 16 مارس 2013 - آخر تحديث - 11:00

"أعتبر أن أفضل صُوري الجوية تساعد على الإرتقاء بالعقل. إنها أداة للتفكير. عندما يرتفع المرء إلى أعلى، فهو لا يُشاهد ما هو كائن فحسب، بل يرى ما يُمكن أن يكون: إنها جردة حساب للفرص المتاحة لنا". (جورج غيرستر)

يُصنّف جورج غيرستر، المولود سنة 1928، ضمن رواد الصورة الفوتوغرافية الجوية، حيث أنجز رحلته الجوية الأولى سنة 1963 في السودان. ويمكن القول أن هذا الخبير في اللغة الألمانية لم يتمكن من اكتساب كفاءة تقنية عالية فحسب، بل نجح في إضفاء قدر كبير من الجمالية على الصورة الجوية التقليدية. فهو يستخدم التأثير المُصاحب للصورة الملتقطة من الجو للكشف عن جمالية كوكبنا الأرضي بالتزامن مع تركيبته وأشكال الحياة التي عرفها على مدى آلاف السنين. إضافة إلى تأثيرات يد الإنسان على البيئة. المعرض الذي تحتضنه المؤسسة السويسرية للتصوير الفوتوغرافي في مدينة فينترتور تحت عنوان "هذا الذي نعيش منه" يهتم بملف الغذاء العالمي، الذي يحظى باهتمام خاص من طرف جورج غيرستر.

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