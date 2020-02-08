هذا المحتوى تم نشره يوم 08 فبراير, 2020 11:00 ص

تسببت المستوطنات البشرية والزراعة بتغيير جذري في المناظر الطبيعية لجبال الألب، والملف المرفق، يتتبع بدايات البحوث المتعلقة بالنظام البيئي، ويحتوي على عيّنة من أقدم الصور الملونة للمناظر الطبيعية السويسرية، ويستحثنا على التفكير في مدى الخسارة التي يتكبدها التنوع البيولوجي في سويسرا، والتي باتت تمثّل مشكلة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

في حدود عام 1880، بدأ أستاذ علم النبات في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ كارل شروتررابط خارجي (1855-1939) في تصوير النباتات في بيئاتها، وبوصفه رائدا لحماية المناظر الطبيعية والأنواع، أراد ومعه أحد طلابه، إدوارد روبيلرابط خارجي (1876-1960)، دراسة جميع العوامل التي تؤثر على التنوع البيولوجي أو الحيوي، وبالإضافة إلى نباتات جبال الألب، بدأ أيضًا في توثيق المناظر الطبيعية وتأثير الوجود البشري، من المستوطنات إلى الزراعة، في جميع مناطق سويسرا تقريبًا، وهذا النهج لا يزال متبعا على نطاق واسع حتى اليوم.

ويطلق اسم علم "الجيوبوتانيك"، وهو علم يجمع بين علمي النبات "بوتانيك" والجغرافيا، ويركّز على النظم البيئية "الإيكولوجيا" وفاعليتها أو "ديناميتها"، ويدرس ظاهرة تجمّع الأنواع النباتية في مجتمعات وتكيفها مع مختلف الظروف، وبفضل هذا العلم، أمكن للعلماء وضع أسس حماية الطبيعة والمحافظة على التنوع البيولوجي أو الحيوي في سويسرا، ومنه إنشاء الحديقة الوطنية السويسريةرابط خارجي.

وليس هذا فحسب، وإنما أيضا توضح الصور التي جمعها البروفيسور كارل شروتر ومعهد روبل للجيوبوتانيك، والمحفوظة في أرشيف مكتبة المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، طبيعة الحياة في جبال الألب قبل الميكنة الزراعية وكيف تغيّرت مناظر الطبيعة في سويسرا منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهذه المشكلة تسببت في انخفاض حاد في التنوع البيولوجي والتضاريسي، وهي إشكالية مثار جدل ساخن في الوقت الحاضر. فقد اعتبر المكتب الفدرالي للبيئة أن حالة التنوع البيولوجي في سويسرا "غير مرضية"، وأشار إلى أن نصف الموائل وثلث أنواع النباتات بات معرّضا لخطر الانقراض.

هذه مجموعة مختارة من الصور الفوتوغرافية، ومن ضمنها بعض أقدم الصور الملونة للمناظر الطبيعية في سويسرا، التي تضمنها كتاب "مناظر طبيعية موثّقة Dokumentierte Landschaftرابط خارجي"، الصادر عن دار النشر السويسرية "Scheidegger & Spiess"، نقدمها بهدف نشر الوثائق ذات القيمة التاريخية ومن أجل التشجيع على مزيد من الدراسة والبحث في مجال التنوع البيولوجي.

(الصور: Copyright 2020 ETH-Bibliothek ©)

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