فن إعادة التشكيل نماذج لصور رمزية بتقنية ثلاثية الأبعاد
هل من الممكن إعادة إنشاء صورة ذات قيمة رمزيّة كنموذج ثلاثي الأبعاد؟ هذا هو المفهوم وراء مشروع (Take Double) الذي قام به كل من الفنانين أدريان سوندريغر ويوياكين كورتيس من زيورخ.
الهجوم الإرهابيّ على برجي مركز التجارة العالمي، أو ميدان تيان آن مين، أو أبو غريب، أو مارلين مونرو في ثوبها الأبيض تقف أمام شبكة قطار الأنفاق - كل هذه الصور الرمزية محفورة في أذهاننا، سواء أأحببناها أم لا.
أعاد الفنانان السويسريان "كورتيس وسوندريغر" إنتاج هذه الصور وغيرها من الصور المميزة في استوديوهاتهما كنماذج تفصيلية ثلاثية الأبعاد. يشبه النّظر إليها، بسبب خداع البصر، النظر إلى الصورة الأصلية.
تم بناء كل نموذج بدقة باستخدام الغراء، والمقص، والملاقط، والورق المقوى، والرمل، والمصابيح، والحوامل ثلاثية القوائم، والصوف والقطن. ولكن في كل مرة يتم إدراج الاستوديو والأدوات المستخدمة لبناء المشهد في الصورة يزول الوهم البصري.
إن معرض "فن إعادة التشكيل"، الموجود حالياً في فوتوستيفتون في فينترتوررابط خارجي بالقرب من زيوريخ والذي يستمرّ حتى 9 سبتمبر، هو ترجمة ذكيّة وممتعة لكيفية رؤيتنا وإدراكنا للتصوير الفوتوغرافي. كما يمكن قراءة المعرض كتعليق بصري على عصرنا، عصر: "ما وراء الواقع".