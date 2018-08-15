نسخة من أغنية "لندن تنادي" ألبوم مجموعة الروك البريطانيّة ذا كلاش - تشكيل "باول سيمونون في بلاديوم نيويورك" (لـ بيني سميث، 1979)، 2016.

أوّل صورة في العالم - إعادة تشكيل "بهو محكمة دومان دو غراس" (جوزيف نيسافور. نيابس، 1826)، 2013.

تسونامي في المحيط الهندي - إعادة تشكيل "تسونامي" (لسائح مجهول، 2004)، 2015.

تحطّم طائرة الكونكورد في باريس - إعادة تشكيل "كونكورد" (لـ توشيهسكو ساتو، 2000)، 2013.

رجل يقف أمام قافلة من الدبابات في 5 يونيو 1989، كجزء من احتجاجات ساحة تيانانمين، بكين، الصين - إعادة تشكيل "تيان آن مين" (لـ ستيوارد فرانكلين، 1989)، 2013.

إعادة تشكيل "آخر صورة للتيتانيك تطفو على الماء" (لـ فرانسيس براون، 1912)، 2014.

الهبوط على القمر - إعادة تشكيل "AS11-40-5878" (لـ إدوين ألدرين، 1969)، 2014.

اللحظة الحاسمة - إعادة تشكيل "وراء محطة سانت لازار" (لـ هنري كارتييه بروسون، 1932)، 2016.

الحرب الأهليّة الإسبانيّة - تشكيل "موت عسكريّ مواليّ، جبهة قرطبا، سبا" (لـ روبيرت كابا، 1936)، 2016.

الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي في نيويورك - "تشكيل 9/11" (لـ توم كامينسكي، 2001)، 2013.

Famous photos reconstructed

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 01:00 م 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:00

هل من الممكن إعادة إنشاء صورة ذات قيمة رمزيّة كنموذج ثلاثي الأبعاد؟ هذا هو المفهوم وراء مشروع (Take Double) الذي قام به كل من الفنانين أدريان سوندريغر ويوياكين كورتيس من زيورخ.

الهجوم الإرهابيّ على برجي مركز التجارة العالمي، أو ميدان تيان آن مين، أو أبو غريب، أو مارلين مونرو في ثوبها الأبيض تقف أمام شبكة قطار الأنفاق - كل هذه الصور الرمزية محفورة في أذهاننا، سواء أأحببناها أم لا.

أعاد الفنانان السويسريان "كورتيس وسوندريغر" إنتاج هذه الصور وغيرها من الصور المميزة في استوديوهاتهما كنماذج تفصيلية ثلاثية الأبعاد. يشبه النّظر إليها، بسبب خداع البصر، النظر إلى الصورة الأصلية.

تم بناء كل نموذج بدقة باستخدام الغراء، والمقص، والملاقط، والورق المقوى، والرمل، والمصابيح، والحوامل ثلاثية القوائم، والصوف والقطن. ولكن في كل مرة يتم إدراج الاستوديو والأدوات المستخدمة لبناء المشهد في الصورة يزول الوهم البصري.

إن معرض "فن إعادة التشكيل"، الموجود حالياً في فوتوستيفتون في فينترتوررابط خارجي بالقرب من زيوريخ والذي يستمرّ حتى 9 سبتمبر، هو ترجمة ذكيّة وممتعة لكيفية رؤيتنا وإدراكنا للتصوير الفوتوغرافي. كما يمكن قراءة المعرض كتعليق بصري على عصرنا، عصر: "ما وراء الواقع".



Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا