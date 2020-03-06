اطبع انظر لغات أخرى 2 انظر لغات أخرى 2 لغات أخرى 2 الإيطالية (it)Coronavirus in Svizzera, immagini di un paese segnato dall'epidemia البرتغالية (pt)Imagens da epidemia de coronavírus na Suíça مرضُ كوفيد - 19 فيروس كورونا في سويسرا.. استعداداتٌ ومخاوفُ ومقاومةٌ في مختلف أنحاء البلاد رجل يرتدي قناع حماية في كنيسة سانت أنطونيو أباتي في مدينة لوغانو جنوب سويسرا. هذا يبدو العالم الخارجي من داخل جناح العزل المخصص لحاملي فيروس كورونا في مستشفى لوتسيرن. مشهد الخيام المهجورة بعد الكرنفال في بلدة تيسيراتي بكانتون تيتشينو الذي تم إلغاؤه بسبب التقارير الأولية عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد في الكانتون. ألغت السلطات السويسرية الدورة التسعين لمعرض جنيف الدولي للسيارات. استبدل المشاركون في الكرنفال الأقنعة التنكرية الخاصة بهم بأقنعة الحماية في ساحة السوق بمدينة بازل بعد أن قررت السلطات حظر التجمعات. تعرضت النائبة ماغدالينا مارتولّو - بلوخر (من حزب الشعب السويسري) للتوبيخ من طرف رئيسة مجلس النواب بسبب تحديها للحظر المفروض على ارتداء أقنعة الحماية تحت قبة المجلس التشريعي. عدد من المسؤولين، من بينهم دانيال كوخ، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفدرالية بخصوص مرض كوفيد - 19، يُتابعون التطورات خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي التابع للقصر الفدرالي في العاصمة برن. ملعب مُخصّص لتنظيم مباريات الهوكي على الجليد خال من الجمهور خلال مقابلة نظمت في إطار الجولة التمهيدية لبطولة الدوري الممتاز السويسري 2019 - 2020 التي جمعت بين فريقيْ دافوس و"أمبري بيوتّا" للهوكي على الجليد. هنا يقوم موظفان بتهيئة محطة فرز مخصصة للمصابين بمرض "كوفيد - 19" في مستشفى "إينزل" بمدينة برن. في هذه المدرسة الكائنة في بلدة "ستابيو" القريبة من الحدود مع إيطاليا، تم تزويد الأطفال بمعلومات إعلامية عن فيروس كورونا. يقدم بروس آيلوارد، رئيس البعثة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين بشأن مرض "كوفيد - 19"، كوعه لمُراسل جاء لمصافحته في نهاية مؤتمر صحفي عُقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف حول فيروس كورونا المستجد. آلان بيرسيه، وزير الصحة في الحكومة الفدرالية يقوم بتطهير يديه قبل المشاركة في إحدى جلسات الدورة الربيعية للبرلمان الفدرالي في برن. على غرار هذه المجموعة التي ارتدت ملابس تنكرية في شكل فيروسات، تحدّت بعض المجموعات الحظر الذي فرضته السلطات على تجمّعات الإحتفال بالكرنفال في مدينة بازل. منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، سجّل عدد السياح الأجانب، وخاصة الوافدين منهم من الصين، انخفاضا ملحوظا. في هذه الصورة التي التقطت يوم 4 مارس 2020، يبدو هذا الشارع الذي ما يكون مزدحما في مدينة لوتسيرن مُقفرا. معرض صور عن فيروس كورونا في سويسرا