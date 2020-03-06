منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، سجّل عدد السياح الأجانب، وخاصة الوافدين منهم من الصين، انخفاضا ملحوظا. في هذه الصورة التي التقطت يوم 4 مارس 2020، يبدو هذا الشارع الذي ما يكون مزدحما في مدينة لوتسيرن مُقفرا.