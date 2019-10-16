هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 01:18 م

يميني أو يساري أو في الوسط ... هكذا يتم تعريف الأحزاب السياسية عادة. ولكن كيف تتموقع الأحزاب نفسها بشكل ملموس عندما يتعلق الأمر بالمحاور الكبرى للقضايا الرئيسية للسياسة السويسرية؟ هنا، يمكنكم اكتشافها بسرعة من خلال سبعة رسوم بيانية.

في التقرير التالي، نقترح عليكم الرسم البياني المعروف باسم "بيت العنكبوت الذكي" (أو Smartspider) الخاص بكل حزب من الأحزاب السبعة التي لديها حاليًا مجموعة برلمانية في الجمعية الفدرالية (أي في غرفتي المجلس التشريعي السويسري)، الذي قامت بإعداده منصة "التصويت الذكي" (smartvoteرابط خارجي) الإفتراضية وهو يعرض مواقف كل حزب بخصوص ثمانية محاور موضوعية، ذات علاقة بمجالات مهمة من السياسة السويسرية.

بتعبير أدق، يوضح الرسم البياني موقف الحزب المعني من الانفتاح على الخارج، وانتهاج سياسة اقتصادية ليبرالية، واتباع سياسة مالية تقييدية، واتخاذ إجراءات لحفظ النظام العام والأمن، واعتماد سياسة هجرة تقييدية، وتوفير حماية قوية للبيئة، ومن دولة رفاه قوية ومن مجتمع ليبرالي.

يتراوح نطاق كل محور من الرسم البياني من حد أدنى بقيمة صفر إلى حد أقصى بقيمة 100. وكلما ارتفعت القيمة، زاد دعم الحزب للهدف الذي يمثله المحور.

فهل تتوافق الملامح والخصوصيات المُستخلصة من حسابات الباحثين العاملين في منصة "التصويت الذكي" مع التعريفات الذاتية المقدمة من الأحزاب على مواقعها الرسمية؟ التحقق متروك للسادة القراء.

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