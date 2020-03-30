تم تصميم "سفينة لن تأتي" من خلال سؤال طرحه التعامل مع لقطات من فيلم البحارة القدامى super8: متى ينقل "المنظور السياحي" لهذه الصور شيئًا مثل الرؤية التاريخية أو السياسية أو حتى الجمالية؟

في المقدمة: صورة فوتوغرافية لألان سيكولا (الولايات المتحدة الأمريكية ، 1951 - 2013) ، جزء من عمل "متحف دوكر".