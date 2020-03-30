اطبع انظر لغات أخرى 7 انظر لغات أخرى 7 لغات أخرى 7 الإسبانية (es)Un barco no vendrá الفرنسية (fr)A ship will not come الإيطالية (it)'A ship will not come' اليابانية (ja)船は来ない البرتغالية (pt)A ship will not come الروسية (ru)«Картинки» с выставки «Корабль не придет» («A ship will not come») الصينية (zh)一艘不会来的船 مجموعة صور من معرض "سفينة لن تأتي" تم تصميم "سفينة لن تأتي" من خلال سؤال طرحه التعامل مع لقطات من فيلم البحارة القدامى super8: متى ينقل "المنظور السياحي" لهذه الصور شيئًا مثل الرؤية التاريخية أو السياسية أو حتى الجمالية؟في المقدمة: صورة فوتوغرافية لألان سيكولا (الولايات المتحدة الأمريكية ، 1951 - 2013) ، جزء من عمل "متحف دوكر". يحتشد السائحون ويلتقطون صورة أمام لوحة الفنان الفرنسي تيودور جيريكولت (1791-1824) "طوف ميدوسا" (متحف اللوفر). استندت اللوحة إلى كارثة وقعت قبالة سواحل السنغال في عام 1816، وأثارت فضيحة ضخمة عندما تم عرضها لأول مرة عام 1819. "لم يكن بالضرورة مصير الرجل هو الذي ألهم لوحة جيريكولت في حد ذاته؛ بل تعلق الأمر أكثر بالفشل السياسي، وبشكل أكثر دقة فشل النخبة الفاسدة التي استعادت السلطة مع استعادة الملكية في فرنسا وشاركت بنشاط في تجارة الرقيق، من بين أمور أخرى". الفنان الألماني ديريك شميت (وُلد سنة 1965) يهتم بشكل أساسي بالتخيل التاريخي. هذه اللوحة الخاصة به - "بلا عنوان (صالون كاري 1819/ اللوفر 2002/01) - تتفاعل مع رد فعل الجمهور على لوحة "طوف ميدوسا" لجيريكولت (زيت على قماش ، محور ثلاثي من دورة الصورة SIEV-X - على قضية حادة تتعلّق بسياسات اللجوء، 2002/2001 ، بإذن من الفنان). مشهد من فيلم super 8 للبحارة في MS BASILIA تم تصويره في الستينات. ورغم الهدوء الذي يطبع العمل اليومي على متن السفينة، يمكن للبحارة أن يكون أيضا شهودا على لحظات تاريخية فارقة، مثل العرض العسكري خلال الثورة الثقافية في الصين، أو زيارة الأإمبراطور الراحل هايلي سيلاسي لأوّل سفينة حربية روسية في ميناء ماساوا، (إريتريا حاليا). تتحرّك فنانة الوسائط المتعددة هيرا نابي (من مواليد 1987) عبر البحث والإنتاج المرئي لطرح أسئلة حول العلاقة بين الذاكرة والتاريخ، ومن خلال الصورة والسرد، تقدّم شهادات. شريط الفيديو الوثائقي "كل ما يهلك عند حافة الأرض" هو دراسة لعمليات تفكيك السفن، والعمال المهاجرين الذين يعملون في ظل ظروف قاسية في جاداني، جنوب غرب باكستان. "تحدي بيبي"، العمل الذي كان وراء سطوع نجم عدنان سوفتيتش، هو تقاطع بين سفينة سياحية وسفينة حاويات، تستخدمها السلطات الألمانية في هامبورغ لاستيعاب اللاجئين بسبب الحروب الأهلية في يوغسلافيا في بداية التسعينات. عاش سوفتيتش على متن هذه السفينة، ويعيد تركيب وبناء طريقة الحياة الخاصة فيها بالصوت والصورة.(عدنان سوفتيتش، تحدي بيبي، بلاستيك، 2018) مشهد من لوحة Xenophobe-Shipwreck لديرك شميد، تخليدا لذكرى وفاة 353 من طالبي اللجوء الذين غرقوا في المحيط الهندي، صباح يوم 19 أكتوبر ، زيت على الأكريليك على ألواح PVC ، من دورة الصورة SIEV-X - وفيها إثارة لقضية سياسات اللجوء المتشددة، 2002/2001. مجموعة صور من معرض "سفينة لن تأتي"