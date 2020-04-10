هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2020 11:00 ص

بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون في سويسرا، عادة ما تكون عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد الفصح فرصة للتجمع والاحتفال، وربما للقيام برحلة إلى منطقة أخرى من البلاد، ولكن الوضع يختلف تماماً هذا العام بسبب إغلاق البلاد إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أنّ إحدى المناسبات المعتادة في عيد الفصح هي قيام سكان شمال البلاد المتعطشون للشمس برحلة عبر جبال الألب إلى كانتون تيتشينو - المعروف بمناخه المعتدل ومنتزهاته على ضفاف البحيرات وبأشجار النخيل. أما هذا العام، فقد حثت السلطات السويسرية الناس على البقاء في منازلهم – حتى وإن كان لديهم منازل أخرى في انتظارهم في القرى الجبلية أو المناطق الترفيهية الأخرى.

وهكذا ستكون المدن أكثر هدوءًا من المعتاد، فعلى سبيل المثال، يجعل الحفاظ على "مسافة الأمان الاجتماعي" من المستحيل لمحبي البيض التجمع للاستمتاع بمسابقة تكسير البيض في المناطق العامة في عيد الفصح يوم الاثنين المقبل. ومع ذلك، لا يزال بإمكان العائلات ممارسة هذه اللعبة في منازلهم، ولا يوجد شيء يمنع أرنب عيد الفصح من ترك الهدايا للأطفال في زوايا الغرف أو في حديقة المنزل.

لا تزال محلات بيع المواد الغذائية في سويسرا مجهزة بما يلزم المواطنين في حياتهم اليومية، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في الطهي المنزلي وصناعة الخبز تعني أن المتسوقين في اللحظة الأخيرة قد يضطرون إلى التحلي بالمرونة بشأن بعض المكونات اللازمة لأطباقهم. في الواقع هذا هو الحال غالبًا قبل أيام العطلة في سويسرا – حيث تكون ساعات التسوق محدودة بشكل أكبر من الأيام العادية.

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