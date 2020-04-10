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مسابقة تكسير البيض وزيادة في الاختناقات المرورية كيف يبدو عيد الفصح عادة في سويسرا

فتيات يرتدين زي تنكر

فتيات يروجن لأنشطة متصلة بعيد الفصح في لوغانو سنة 2016.
(KEYSTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu)

فتيات يأكلن الخبز

خلال موكب عيد الفصح، يشق المشاركون طريقهم عبر القرية لتناول الطعام وشرب النبيذ. الصورة من غريميسوات في كانتون فاليه سنة 1954.
(Keystone/Photopress-Archive/By)

بيض عيد الفصح المسلوق

جاهز للتكسير: بيض عيد الفصح المسلوق المزين بالطريقة التقليدية.
(Peter Klaunzer/Keystone)

رجل شاب

جمع البيض"Eierleset" هو عرف ربيعي قديم، ولا مراجع دينية له. بدلا من ذلك، ينصب التركيز على الخصوبة وإيقاظ الطبيعة.
(Thomas Kern, 2018)

موكب من الناس

خلال مسيرة الجمعة العظيمة التقليدية، سارت مجموعة إخوان ألتدورف من الكنيسة الرعوية إلى دير الكبوشيين في ألتدورف، التقطت الصورة هنا في عام 2019.
(Urs Flüeler/Keystone)

مجموعة من الناس

لا يمكن الحفاظ على مسافة بين المشاركين في هذه اللعبة: أشخاص ينقرون على بيض عيد الفصح خلال حدث تكسير البيض "Eiertuetschete" التقليدي في زيورخ عام 1972.
(Keystone/Str)

أزمة مرورية

الناس في سويسرا حريصون على الهروب من البرد والثلج بينما يتجهون جنوبًا بسياراتهم، في الصورة عند مدخل نفق غوتهارد بالقرب من إرستفيلد في 2018.
(Urs Flüeler/Keystone)

طائرة مروحية تحمل بيضة عملاقة

طائرة مروحية تنقل بيضة عيد الفصح العملاقة للفنان ماندريل في نوشاتيل العام الماضي.
(KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

تجهيز من سيمثل المسيح

في خميس الأسرار في ميندريزيو، يتم اعادة تمثيل رحلة المسيح من قبل 200 من السكان المحليين.
(Thomas Kern/swissinfo.ch)

بيض عملاق على الثلج

في يوم عيد الفصح في عام 2012، التقط المشاة مشاهد المناظر الطبيعية الثلجية بالقرب من لونغيرن في كانتون أوبفالدن.
(Keystone/Urs Flüeler)

صورة لعربة فيها هدايا

توزيع هدايا عيد الفصح في دار البلدية في أونتيرسين في كانتون برن عام 1941.
(Keystone/Photopress-Archive/Walter Henggeler)

مشيعة

واحدة من "الشيعات" من بلدية رومونت في كانتون فريبورغ. على الوسائد القرمزية، يحمل المشيعون رموزاً تدل على عواطفهم: تاج من الأشواك وسوط ومسامير ومطرقة وملقط وكفن القديسة فيرونيكا.
(Thomas Kern/swissinfo.ch)

امراة تحمل على رأسها سلة صغيرة من البيض

تقليد آخر يسمى "السباحة مع البيض الأزرق" يمارسه الناس في عيد الفصح، بالقرب من زيورخ. ولا يهم إن جاء عيد الفصح في وقت متأخر عن المعتاد في عام معين، وإن كانت مياه البحيرة لا تزال باردة تمامًا. التقطت الصورة في 2019.
(Walter Bieri/Keystone)

متزلجان على الجلين

الموازنة المزدوجة: يتطلب سباق تزلج عيد الفصح السنوي في فيلار-بريتاي في كانتون فو من المتزلجين التقاط جميع البيض المسلوق المتواجد في طريقهم إلى الأسفل. التقطت الصورة في عام 1939.
(Keystone/Photopress-Achive/Str) 

مناسبة عيد الفصح في سويسرا

 بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون في سويسرا، عادة ما تكون عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد الفصح فرصة للتجمع والاحتفال، وربما للقيام برحلة إلى منطقة أخرى من البلاد، ولكن الوضع يختلف تماماً هذا العام بسبب إغلاق البلاد إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أنّ إحدى المناسبات المعتادة في عيد الفصح هي قيام سكان شمال البلاد المتعطشون للشمس برحلة عبر جبال الألب إلى كانتون تيتشينو - المعروف بمناخه المعتدل ومنتزهاته على ضفاف البحيرات وبأشجار النخيل. أما هذا العام، فقد حثت السلطات السويسرية الناس على البقاء في منازلهم – حتى وإن كان لديهم منازل أخرى في انتظارهم في القرى الجبلية أو المناطق الترفيهية الأخرى.

وهكذا ستكون المدن أكثر هدوءًا من المعتاد، فعلى سبيل المثال، يجعل الحفاظ على "مسافة الأمان الاجتماعي" من المستحيل لمحبي البيض التجمع للاستمتاع بمسابقة تكسير البيض في المناطق العامة في عيد الفصح يوم الاثنين المقبل. ومع ذلك، لا يزال بإمكان العائلات ممارسة هذه اللعبة في منازلهم، ولا يوجد شيء يمنع أرنب عيد الفصح من ترك الهدايا للأطفال في زوايا الغرف أو في حديقة المنزل. 

لا تزال محلات بيع المواد الغذائية في سويسرا مجهزة بما يلزم المواطنين في حياتهم اليومية، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في الطهي المنزلي وصناعة الخبز تعني أن المتسوقين في اللحظة الأخيرة قد يضطرون إلى التحلي بالمرونة بشأن بعض المكونات اللازمة لأطباقهم. في الواقع هذا هو الحال غالبًا قبل أيام العطلة في سويسرا – حيث تكون ساعات التسوق محدودة بشكل أكبر من الأيام العادية.

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