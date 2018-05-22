ثلاثة من لاعبي الجمباز يُشاركون في حفل تدشين مضمار "فيتا" في لوتسيرن يوم 17 يونيو 1971.

في كل مضمار "فيتا" تُوجد 15 محطة وهي مصحوبة على الدوام بلوحة تفسيرية تتضمن نصائح وإرشادات وتعليمات.

من الممكن ممارسة التدريبات الرياضة في المسار المُهيّإ رفقة أفراد العائلة.

نظرا لوجود مضامير أو مسارات "فيتا" في الغابة، تعتمد التجهيزات المتوفرة فيها على استخدام الخشب بشكل كبير.

في كل الحالات، تبدأ الأنشطة الرياضية في مضمار اللياقة البدية "فيتا" بتمارين الإسترخاء.

معرض صور بالأسود والأبيض عن مسارات اللياقة البدنية في الغابات السويسرية

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 07:00 م 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:00

في 18 مايو 1968، شهدت زيورخ افتتاح أول مضمار لياقة بدنية في الهواء الطلق في العالم أجمع، اشتهر لاحقا بتسميته السويسرية "مضمار فيتا أو "باركور فيتا" Parcours Vita.

وُلدت فكرة إنشاء مضمار من هذا القبيل عندما قررت جمعية رجالية لرياضة الجمباز البدء في القيام بتدريبات في الغابة باستخدام عوائق طبيعية، مثل جذوع الأشجار وقطع الخشب، إلا أن عمال الغابات كانوا يقومون إثر ذلك بتنظيف المسالك وتطهيرها، وبالنتيجة، وجد الرياضيون أن مضمارهم أصبح أثرا بعد عين. تبعا لذلك، تم اقتراح إنشاء مضمار دائم للتمارين الخاصة باللياقة البدنية أو تخصيص حديقة لهذا الصنف من النشاط الرياضي. وبالفعل، حظيت الفكرة بالقبول كما عثر المضمار على جهة راعية، وهي شركة تأمين تحمل اسم "فيتا" Vita (تُسمّى اليوم "زيورخ للتأمين").

اليوم، يُوجد في كافة أنحاء سويسرا 499 مضمار "فيتا". يبلغ متوسط طول المسار كيلومترين تقريبا، ويحتوي على 15 محطة مجهزة بمعدات رياضية مختلفة. وتهدف التدريبات المقترحة على الجمهور في كل محطة إلى تعزيز القوة والتحمل وخفة الحركة. وعلى مدى نصف قرن من تاريخ هذه المضامير، تم تبسيطها من أجل السماح للعائلات ولغير الرياضيين من الإستفادة منها أيضا.

في عام 1993، تم إنشاء مؤسسة "باركور فيتا"رابط خارجي التي تقوم كل عامين بالتحقق من سلامة واستقرار المسارات. في المقابل، تتحمل البلديات - أو منظمات خاصة في بعض الأحيان – مسؤولية صيانة المضمار الموجود فوق أراضيها والمحافظة عليه. أما شركة "زيورخ للتأمين" فتقوم بتوفير الأموال اللازمة للمُعدات والتجهيزات وتشييد المسارات.

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