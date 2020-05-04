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(Alexandra Wey/Keystone) احتراما لقاعدة مسافة الأمان الاجتماعي، برلمان كانتون تسوغ يعقد جلسته في قاعة فسيحة للألعاب الرياضية يوم 30 أبريل 2020. (KEYSTONE/Urs Flueeler) الأستاذ كريستوف بلون يقدّم محاضرة في علم الاقتصاد أمام صور طلابه الموضوعة على مكاتبهم في معهد "Ardevaz" الخاص يوم 29 أبريل 2020. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) أربعة أشخاص يمشون مع المحافظة على مسافات متباعدة في ممر ريفي في وسط حقول بذور الورد مع زهور صفراء زاهية خلال حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كوفيد-19، في دايون، غرب سويسرا يوم الأحد 26 أبريل 2020. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) تظاهرة الأحذية بمناسبة الإضراب العالمي من أجل المناخ- الوضع كما بدت عليه ساحة سيشسيلاوتن بزيورخ يوم 24 أبريل 2020. (KEYSTONE/Alexandra Wey) في هذه اللقطة التي التقطت يوم 22 أبريل 2020، يقوم "إيشا"، وهو مهرّج يعمل في سيرك "موغ"، بأداء حركات بهلوانية للترفيه عن المقيمين في دار للمسنين بكانتون غلاروس خلال أزمة فيروس كورونا. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) في الساعة السابعة من مساء كل يوم، يقوم دافيد ريمان العضو في جمعية للموسيقى الشعبية في مدينة كرينس - بيلاتوس (كانتون لوتسيرن) بالنفخ في بوق جبال الألب على شرفة شقته كدليل على الامتنان لجميع الأشخاص الذين يعملون لمكافحة جائحة كوفيد - 19 الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. (الصورة التقطت يوم 21 أبريل 2020). (Keystone / Urs Fluegeler) الاحتفال بقدوم فصل الربيع من التظاهرات المهمّة في كانتون زيورخ. بسبب الوضع الإستثنائي الحالي، في علاقة بفيروس كوفيد-19، أٌلغي احتفال عام 2020. (KEYSTONE/Petra Orosz) بياتريس بانيرو، الراقصة والعضو الدائم بفرقة الرقص التابعة لمسرح برن تتدرّب على الرقص في شقتها يوم السبت 18 أبريل 2020. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) في هذه الصورة التي التقطت يوم 17 أبريل 2020، لا تزال عربات نقل الأمتعة المستخدمة من طرف المسافرين في مطار زيورخ ثابتة في مكانها، حيث انخفض عدد الرحلات الجوية التي تقلع من أكبر مطار سويسري إلى الحد الأدنى. (KEYSTONE/Ennio Leanza) تستعد مراكز بيع الزهور والنباتات لإعادة فتح أبوابها في 27 أبريل 2020، بعد تخفيف تدريجي لقيود مكافحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت عنه الحكومة الفدرالية يوم 16 أبريل. (KEYSTONE/Ennio Leanza) اضطر الرياضي السويسري لويك غاش (المختص في القفز بالزانة) للبحث عن حل مرتجل للمحافظة على لياقته البدنية في هذه الظروف الإستثنائية. في هذه الصورة التي التقطت يوم 14 أبريل 2020، يُواصل الرياضي تدريباته أمام مرآب سيارته في مدينة إيفردون بسبب الإجراءات المرتبطة بوباء كوفيد - 19. (Keystone / Jean-Christophe Bott) أشخاص يصطادون على بحيرة برينتس، أثناء الوضع الاستثنائي بسبب تفشي وباء (كوفيد - 19) يوم الأحد 12 أبريل 2020. (Anthony Anex/Keystone) باقات من الورود مجهّزة للاقتناء من طرف خواص طالبوا بها مسبقا تم وضعها يوم 9 أبريل 2020 عند مدخل مزرعة أحد المزارعين في كانتون زيورخ. وهي عملية تسعى للالتفاف على الأضرار الاقتصادية المنجرّة عن الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد. (KEYSTONE/Christian Beutler) محاضرة فردية: طوماس إيهر، أستاذ الفيزياء بالمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ يقدّم محاضرة للنقل عبر الانترنت يوم 8 أبريل 2020. إمرأة من تسوغ تصنع أقنعة واقية مستخدمة قطع من مواد مختلفة يوم 6 أبريل 2020. محبان يلتقيان عبر الحدود الألمانية- السويسرية يوم الأحد 5 أبريل 2020. مونيكا تتحادث على الهاتف من خلال نافذة يوم 1 أبريل 2020 مع والدتها جوزيبينا البالغة من العمر 88 عامًا، المقيمة في دار للمُسنّين في مدينة لوغانو جنوب سويسرا. (KEYSTONE/Ti-Press/Davide Agosta) صورة التقطت يوم 2 أبريل 2020 لعملية التسجيل في مركز اختبار لفيروس كورونا المستجد للأشخاص المعنيين وهم متواجدون داخل سياراتهم أقيم في قصر المعارض بمدينة برن. (Peter Klaunzer/Keystone) عامل في مشتل لنباتات الزينة في بلدة نيفتنباخ (كانتون زيورخ) لدى قيامه بالتخلص يوم 31 مارس 2020 من كمية من السّماد المخصّص الزهور والشتلات المزروعة التي لم يعد بالإمكان ترويجها بسبب الإجراءات المتخذة لمقاومة تفشي مرض كوفيد - 19 في سويسرا. (KEYSTONE/Ennio Leanza) تساقط ثلوج خفيف يوم 30 مارس 2020 على أرضية ملعب كرة قدم مغلق في شمال غرب سويسرا. (Keystone/ Gian Ehrenzeller) امرأة ترتدي قناعا واقيا على وجهها وتسحب خلفها عربة تسوق لشراء المواد الغذائية في شارع تجاري مُقفر في مدينة لوزان يوم 28 مارس 2020 في ظل استمرار حالة الاستثناء التي فرضتها السلطات نتيجة لتفشي مرض كوفيد - 19. (Laurent Gillieron/Keystone) متساكنون يُشاركون يوم 28 مارس 2020 انطلاقا من شرفات شققهم في أحد أحياء جنيف في "حفلة الشرفة" التي ينظمها الجيران كل يوم على الساعة السادسة مساء بناء على فكرة أطلقتها الإذاعة الثقافية السويسرية Couleur 3، أثناء حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بسبب مرض كوفيد - 19. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) مُستعينا بقمع يُستخدم عادة للحليب ومنتجات الألبان، قام القس كريستوف سيغريست يوم 27 مارس 2020 بإرسال تبريكاته إلى سكان زيورخ من أحد برجيْ كنيسة غروسمونستر الشهيرة بالمدينة. (Keystone / Ennio Leanza) تسليم الطعام في مطبخ تابع لمؤسسة "مساعدة المدمنين"، تم التقاط الصورة يوم الخميس 26 مارس 2020 في سانت غالن، من أجل الإلتزام بإبقاء المطبخ مغلقًا، يتم تقديم الطعام للضيوف مع الحفاظ على مسافة الأمان اللازمة.Keystone / Gian Ehrenzeller قسم طوارئ موسع، تم إنشاؤه في منطقة التخدير في مستشفى كانتون ريف بازل، يوم الخميس، 26 مارس، 2020.Keystone / Georgios Kefalas إضاءة قمة ماترهورن كرمز للأمل: بدأ فنان الإضاءة جيري هوفشتيتير منذ البارحة 24 مارس بعكس شعاع من الضوء يحمل رسمة علم البلاد على قمة ماترهورن، وذلك يوميا بين غروب الشمس و الساعة 11 ليلاً وستستمر العملية إلى 19 أبريل المقبل 2020، ويريد الفنان من ذلك التشديد على الأمل والتضامن خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.Frank Schwarzbach / Zermatt Tourism تمثال فريدي ميركوري في مونترو يرتدي كمامة جراحة وعُلّق على صدره مُلصقٌ كُتب عليه بالفرنسية والانجليزية "إلزموا منازلكم". التقطت الصورة في 23 مارس 2020.Keystone / Jean-christophe Bott توقفت الكثير من القطارات عن العمل في محطة زيورخ الرئيسية مع تخفيض شركات النقل العام السويسرية عدد رحلاتها اعتبارًا من 23 مارس وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. التقطت الصورة في 23 مارس 2020.Ennio Leanza/Keystone يساعد الجيش السويسري المرافق الصحية في سويسرا خاصة في المجال اللوجستي، التقطت الصورة يوم السبت 21 مارس 2020. (Keystone) "علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد"، بهذه الكلمات، دعا روجيه فيدرر على أنستغرام، السويسريين إلى محاربة فيروس كورونا المستجد. وأطلق ألان بيرسيه، وزير الصحة وعضو الحكومة الفدرالية حملة على مواقع التواصل الاجتماعية في إطار المعركة التي يشنها ضد الفيروس. التقطت الصورة في 21 مارس 2020.(Keystone) ساحة ألعاب مهجورة على طريق غوتهارد السريع، كما بدت يوم 21 مارس 2020. (Keystone) إغلاق الساحة الفدرالية المحاذية لمقر البرلمان في برن من اجل منع التجمعات في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يوم 20 مارس 2020. (Keystone) خرج الكثير من السكان الملازمين لبيوتهم بسبب الفيروس أو الذين يعملون عن بعد إلى شرفات ونوافذ منازلهم يوم 20 مارس على الساعة 12.30 بعد الزوال وهو يصفقون للإعراب عن شكرهم واعترافهم بالجميل، وأيضا تضامنهم مع العاملين في المجال الصحي في جميع أنحاء البلاد.(Keystone) لوحة إشهارية ل"مهرجان زيرمات للموسيقى"، الذي تقرر إلغاؤه بسبب فيروس كورونا المستجد، مثبتة أمام قمة ماترهورن بمنتجع زيرمات يوم الأربعاء 18 مارس 2020.(Keystone) بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، أغلقت المدارس أبوابها في سويسرا بامر حكومي إلى 4 أبريل المقبل، واختارت بعض الكانتونات تمديد هذا الأغلاق إلى نهاية شهر أبريل.(Keystone) مطار زيورخ يشهد إقفالا تاما لمرافقه يوم 17 مارس 2020. يحدث ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفدرالية إغلاق جميع المحلات التجارية والأسواق والمطاعم والحانات وكذلك المرافق الترفيهية. (Keystone) مركز التسوق Sihlcity في زيورخ فارغ يوم 17 مارس بعد قرار الحكومة بشأن الإغلاق. ستبقى المطاعم والحانات والنوادي والعديد من المتاجر مغلقة لمدة شهر على الأقل.(Keystone) صورة التقطت يوم 16 مارس 2020 داخل فصل دراسي فارغ في مدرسة ابتدائية قرب مدينة شتانس بعد أن قررت الحكومة الفدرالية إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى يوم 19 أبريل القادم.(Keystone) الحفاظ على مسافة بين سائقي النقل العام وركابهم. يطلب الإشعار الأصفر من الركاب على متن حافلة محلية في برن احترام الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19).(Keystone) سيدة تضع كمامة على وجهها تنزل منفردة في مدرج كهربائي داخل مطار زيورخ المقفر يوم 14 مارس 2020.(Keystone) ألغت شركة "سويس" للطيران العديد من رحلاتها الجوية. وفيما يجري حاليا تحليل الوضع في الولايات المتحدة. توقفت الشركة عن تسيير أي رحلات إلى إيطاليا. (Keystone) تم إغلاق المدارس والمعاهد والعديد من الجامعات وانتقلت الأغلبية إلى متابعة الدروس والتعلم عن بُعد.(Keystone) في مستودع تابع لشركة النقل العام في مدينة زيورخ، يقوم العمال بتنظيف عربات الترام وتطهيرها كل ليلة بسبب فيروس كورونا المستجد. (الصورة التقطت يوم 12 مارس 2020).(Keystone) في المدخل المؤدي إلى قسم الطوارئ في مستشفى "لا كاريتا" بمدينة لوكارنو، تمت إضافة منطقة فرز مُسبقة يوم 12 مارس 2020. تبعا لذلك، تقرر أن يصبح هذا المستشفى المركز المرجعي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كانتون تيتشينو، جنوب سويسرا.(Keystone) يوم الثلاثاء 10 مارس 2020، تشكل صف طويل من المركبات في معبر كياسّو الحدودي (جنوب سويسرا) بسبب عمليات الرقابة المشددة من طرف أعوان الجمارك السويسرية بسبب فيروس كورونا وأوضاع الحجر الصحي الشامل في إيطاليا.(Keystone) كان لانتشار فيروس كورونا المستجد آثار واضحة على حجم الركاب في أكبر مطار سويسري. في الصورة: أحد المسافرين يتأمل لوحة الرحلات المغادرة في مطار زيورخ الذي بدا مُقفرا يوم 10 مارس 2020.(Keystone) في محطة القطار الرئيسية بمدينة ميلانو، يقوم أعوان من الشرطة بشرح الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تقييد السفر. حاليا، يُمكن للعمال الحدوديين أي القادمين يوميا من إيطاليا إلى سويسرا مواصلة عبور الحدود من أجل الشغل وممارسة وظائفهم.(Keystone) مسؤول جمركي سويسري يتفحّص هوية عامل أجنبي عابر للحدود يوم 9 مارس 2020 في معبر كياسو الحدودي مع إيطاليا. (الترخيص من صنف G لا يُمنح إلا للأجانب المقيمين في إيطاليا الذين يزاولون وظيفة في سويسرا).(Keystone) رجل إطفاء يرتدي بدلة واقية وقناعًا واقيًا ونظارات واقية أثناء تمرين قام به رجال الإطفاء يوم 6 مارس 2020 في مدينة لوغانو جنوب سويسرا تحسّبا للتعاطي مع الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد. (Keystone) حارس حدود سويسري يراقب وثائق مسافر فرنسي عبر الحدود بين سويسرا وفرنسا يوم 17 مارس ويأتي ذلك عقب اعلان الحكومة السويسرية البلاد في "حالة استثنائية وقررت منع الاجانب من دخول البلاد إلا إذا كانوا من المقيمين أو جاؤوا إلى سويسرا بغرض العمل أو التجارة.(Keystone) مشهد الخيام المهجورة بعد الكرنفال في بلدة تيسيراتي بكانتون تيتشينو الذي تم إلغاؤه بسبب التقارير الأولية عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد في الكانتون.(Keystone) ألغت السلطات السويسرية الدورة التسعين لمعرض جنيف الدولي للسيارات.(Keystone) استبدل المشاركون في الكرنفال الأقنعة التنكرية الخاصة بهم بأقنعة الحماية في ساحة السوق بمدينة بازل بعد أن قررت السلطات حظر التجمعات.(Keystone) تعرضت النائبة ماغدالينا مارتولّو - بلوخر (من حزب الشعب السويسري) للتوبيخ من طرف رئيسة مجلس النواب بسبب تحديها للحظر المفروض على ارتداء أقنعة الحماية تحت قبة المجلس التشريعي. (Keystone) عدد من المسؤولين، من بينهم دانيال كوخ، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفدرالية بخصوص مرض كوفيد - 19، يُتابعون التطورات خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي التابع للقصر الفدرالي في العاصمة برن.(Keystone) ملعب مُخصّص لتنظيم مباريات الهوكي على الجليد خال من الجمهور خلال مقابلة نظمت في إطار الجولة التمهيدية لبطولة الدوري الممتاز السويسري 2019 - 2020 التي جمعت بين فريقيْ دافوس و"أمبري بيوتّا" للهوكي على الجليد.(Keystone) هنا يقوم موظفان بتهيئة محطة فرز مخصصة للمصابين بمرض "كوفيد - 19" في مستشفى "إينزل" بمدينة برن.(Keystone) في هذه المدرسة الكائنة في بلدة "ستابيو" القريبة من الحدود مع إيطاليا، تم تزويد الأطفال بمعلومات إعلامية عن فيروس كورونا.(Keystone) يقدم بروس آيلوارد، رئيس البعثة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين بشأن مرض "كوفيد - 19"، كوعه لمُراسل جاء لمصافحته في نهاية مؤتمر صحفي عُقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف حول فيروس كورونا المستجد. (Keystone) آلان بيرسيه، وزير الصحة في الحكومة الفدرالية يقوم بتطهير يديه قبل المشاركة في إحدى جلسات الدورة الربيعية للبرلمان الفدرالي في برن.(Keystone) على غرار هذه المجموعة التي ارتدت ملابس تنكرية في شكل فيروسات، تحدّت بعض المجموعات الحظر الذي فرضته السلطات على تجمّعات الإحتفال بالكرنفال في مدينة بازل.(Keystone) منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، سجّل عدد السياح الأجانب، وخاصة الوافدين منهم من الصين، انخفاضا ملحوظا. في هذه الصورة التي التقطت يوم 4 مارس 2020، يبدو هذا الشارع الذي ما يكون مزدحما في مدينة لوتسيرن مُقفرا. (Keystone) رجل يرتدي قناع حماية في كنيسة سانت أنطونيو أباتي في مدينة لوغانو جنوب سويسرا.(Keystone) صور عن فيروس كورونا في سويسرا