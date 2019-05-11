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الحرية للقطط السويسرية لعبة القطط والسّلالم

قطط تتسلق واجهات المنازل عن طريق سلالم خاصة بها

شرائح متعرجة على طول جدار المنزل، تسمح للقطة بالصعود إلى الطابق الثاني. وهناك نوع من السياج يحمي القطط في المنطقة المرتفعة من السقوط.

منزل من ثلاث طوابق مع سلم للقطط

يحتوي سلم القطط على العديد من التقسيمات الفرعية التي تصل إلى الطابق الثاني.

قطة تجلس على نهاية سلم القطط على واجهة أحد المباني

سلالم القطط مع مكان مخصص للجلوس وربما من أجل حيوانات أخرى. هنا غذاء القطة جاهز أيضاً.

سلالم للقطط بين شرف عمارة متوازية

سلم قطط يصل إلى الطابق الثالث، هذا واحد من أعلى السلالم التي يُمكن مشاهدتها في مدينة برن.

سلم قطط من الطابق الأول إلى الأرض

هنا تستخدم صناديق البريد كدعم لتمديد سلم القطط إلى عتبة باب المنزل.

سلم قطط متعرّج

لا تضارب: هنا تتكامل أشجار العنب المستندة إلى واجهة المنزل مع  السلالم الخشبية المخصصة للقطط. 

صور مُتجاورة لسلالم القطط في موقعين

على اليسار: هنا تم استخدام نموذج سلم الدجاج البسيط للحصول على الارتفاع المطلوب. على اليمين: درج حلزوني.

سلم قطط من الشرفة إلى الحديقة

يُمكن طيّ هذا النموذج من السلالم أو نقله من مكان لآخر في أي وقت.

سلم قطط يصل إلى أغصان شجرة

يُمكن للقطط الأليفة التي تعيش في هذا المكان التسلق من الشجرة إلى سلم القطط ثم القفز من هناك إلى شرفة البيت.

سلم قطط لولبي يصل إلى شرفة منزل

سلم قطط نادر مصمّم بشكل لولبي إلى جانب شرفة منزل.

سلم قطط على مبنى حديث

سلم للقطط من الطابق الثاني على أحد جوانب مبنى سكني حديث.

سلالم قطط على أكثر من سطح منزل

من أجل الدخول إلى المنزل، يجب أن تتسلق القطة في هذه الحالة عدة أسطح باستخدام سلالم القطط.

سلم قطط مرتبط بانبوب صرف مياه المطر يصل إلى الطابق الثاني

تؤدي درجات هذا السلم المرتبط بماسورة تصريف مياه الأمطار إلى بيت يقع في الطابق الثاني.

معرض صور عن سلالم القطط في سويسرا

لدى واحدة من كل ثلاث عائلات سويسرية قطة، فليس من المفاجئ إذن أن يذهب عشاق القطط في جبال الألب إلى أبعد الحدود لجعل حياة أفضل أصدقائهم أكثر راحة ومتعة. أحد المصورين قام بتوثيق المجهود الكبير الذي يبذله السويسريون على نطاق واسع لمساعدة القطط على الخروج والحركة بحرية، بغض النظر عن مدى ارتفاع مقر سكناهم. هنا سلالم القطط.

عادة ما يتم بناء، بل وتعليق هذه الممرات على شكل سلالم خاصة بالقطط على واجهات المباني أو مواسير تصريف مياه الأمطار، وهذا ما يسمح لهذه الحيوانات الأليفة باجتياز حاجز ارتفاع المباني السكنية العالية منها في سويسرا. وهو ما يتيح لهم أيضا الوصول إلى الهواء الطلق وإلى راحة أكبر في تناول الطعام والسكن. بعض السلالم غنية بالتفاصيل أكثر من غيرها، كما نرى في مجموعة الصور المختارة هذه المأخوذة من كتاب، "سلالم القطط السويسرية"رابط خارجي، مع أن هذه الأداة والطريقة لمساعدة القطط موجودة في بلدان أوروبية أخرى، إلّا أنّها على ما يبدو أكثر انتشاراً وكثافة في المدن والقرى السويسرية؛ ذلك أن القطط تنتشر ليس فقط كحيوانات أليفة منزلية، وإنما يستخدمها المزارعون أيضاً للقبض على الفئران والقوارض الأخرى.

حق القطط في حرية التجول

يوضح فابيان غلور، المسؤول عن قانون الإيجارات في جمعية المستأجرين السويسريين، أن المستأجرين يحتاجون إلى إذن قبل تركيب السلالم وتثبيتها ووصلها بنوافذ شققهم. كما يُمنع تركيب سلالم القطط بحيث تتجاوز حدود شرفاتهم دون موافقة مالك العقار. فمن أجل تركيب السلالم على مبنى ما، هناك حاجة للحصول على إذن من المالك والإدارة المحلية للمباني المدرجة مع السلالم.

في المقابل، يمكن وضع شبكة أمان من أجل القطط - وهي عبارة عن إجراء أمان يُحيط بالشرفة من أجل ضمان سلامة القطط المنزلية من السقوط - دون طلب إذن، ولكن العديد من مالكي العقارات لا يسمحون بها، وقد يكون هذا منصوصًا عليه في عقد الإيجار أو في القواعد الخاصة بالمنزل. ولكي يكون لهذا المنع المفروض على وضع هذا الصنف من الشبكات قوة قانونية، يتعيّن على المالك إعطاء سبب وجيه، مثل أن يكون للمبنى أهمية تاريخية مهمة.

بعض الحقائق عن القطط

يبلغ عدد القطط في سويسرا 1.6 مليون قطة. وتشير الحسابات إلى أن متوسط ​​العمر المتوقع للقطة في سويسرا يبلغ 15 عامًا. ويصل إنفاق الأسرة النموذجي على القطة الواحدة إلى حوالي 20 ألف فرنك سويسري. هذا دون احتساب فواتير الطبيب البيطري المحتملة بسبب الحوادث والمرض.

علما بأنّ التكاليف البيطرية يمكن أن تكون مرتفعة بالنسبة للقططرابط خارجي، وتصل إلى أكثر من 1000 فرنك لفترة حياتها بأكملها. فالتهاب في الأسنان على سبيل المثال، يمكن أن يكلّف مالك هذا الحيوان الأليف من 500 إلى 1000 فرنك، في حين أن كسرًا في العظام يمكن أن يضيف ما يصل إلى 2.700 فرنك إلى فواتير الطبيب البيطري.

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