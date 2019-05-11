لدى واحدة من كل ثلاث عائلات سويسرية قطة، فليس من المفاجئ إذن أن يذهب عشاق القطط في جبال الألب إلى أبعد الحدود لجعل حياة أفضل أصدقائهم أكثر راحة ومتعة. أحد المصورين قام بتوثيق المجهود الكبير الذي يبذله السويسريون على نطاق واسع لمساعدة القطط على الخروج والحركة بحرية، بغض النظر عن مدى ارتفاع مقر سكناهم. هنا سلالم القطط.



عادة ما يتم بناء، بل وتعليق هذه الممرات على شكل سلالم خاصة بالقطط على واجهات المباني أو مواسير تصريف مياه الأمطار، وهذا ما يسمح لهذه الحيوانات الأليفة باجتياز حاجز ارتفاع المباني السكنية العالية منها في سويسرا. وهو ما يتيح لهم أيضا الوصول إلى الهواء الطلق وإلى راحة أكبر في تناول الطعام والسكن. بعض السلالم غنية بالتفاصيل أكثر من غيرها، كما نرى في مجموعة الصور المختارة هذه المأخوذة من كتاب، "سلالم القطط السويسرية"رابط خارجي، مع أن هذه الأداة والطريقة لمساعدة القطط موجودة في بلدان أوروبية أخرى، إلّا أنّها على ما يبدو أكثر انتشاراً وكثافة في المدن والقرى السويسرية؛ ذلك أن القطط تنتشر ليس فقط كحيوانات أليفة منزلية، وإنما يستخدمها المزارعون أيضاً للقبض على الفئران والقوارض الأخرى.

حق القطط في حرية التجول



يوضح فابيان غلور، المسؤول عن قانون الإيجارات في جمعية المستأجرين السويسريين، أن المستأجرين يحتاجون إلى إذن قبل تركيب السلالم وتثبيتها ووصلها بنوافذ شققهم. كما يُمنع تركيب سلالم القطط بحيث تتجاوز حدود شرفاتهم دون موافقة مالك العقار. فمن أجل تركيب السلالم على مبنى ما، هناك حاجة للحصول على إذن من المالك والإدارة المحلية للمباني المدرجة مع السلالم.



في المقابل، يمكن وضع شبكة أمان من أجل القطط - وهي عبارة عن إجراء أمان يُحيط بالشرفة من أجل ضمان سلامة القطط المنزلية من السقوط - دون طلب إذن، ولكن العديد من مالكي العقارات لا يسمحون بها، وقد يكون هذا منصوصًا عليه في عقد الإيجار أو في القواعد الخاصة بالمنزل. ولكي يكون لهذا المنع المفروض على وضع هذا الصنف من الشبكات قوة قانونية، يتعيّن على المالك إعطاء سبب وجيه، مثل أن يكون للمبنى أهمية تاريخية مهمة.

بعض الحقائق عن القطط



يبلغ عدد القطط في سويسرا 1.6 مليون قطة. وتشير الحسابات إلى أن متوسط ​​العمر المتوقع للقطة في سويسرا يبلغ 15 عامًا. ويصل إنفاق الأسرة النموذجي على القطة الواحدة إلى حوالي 20 ألف فرنك سويسري. هذا دون احتساب فواتير الطبيب البيطري المحتملة بسبب الحوادث والمرض.

علما بأنّ التكاليف البيطرية يمكن أن تكون مرتفعة بالنسبة للقططرابط خارجي، وتصل إلى أكثر من 1000 فرنك لفترة حياتها بأكملها. فالتهاب في الأسنان على سبيل المثال، يمكن أن يكلّف مالك هذا الحيوان الأليف من 500 إلى 1000 فرنك، في حين أن كسرًا في العظام يمكن أن يضيف ما يصل إلى 2.700 فرنك إلى فواتير الطبيب البيطري.



Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك