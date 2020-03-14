شركة طيران "آير ليون"، فرنسا، 1999. جزيرة ريونيون بالمحيط الهندي (RUN) ¬ باريس (CDG)

طبق متنوع من الأجبان، خبز الكايزر من الطحين الكامل مع الزبد، اللحم البقري البارد على طريقة إقليم البروفانس الفرنسي مع الزيتون والمعكرونة ذات الثلاثة ألوان، سلطة البطاطس، زبادي بالتوت الأحمر، مياه معدنية، ونبيذ أبيض.