اطبع انظر لغات أخرى 7 انظر لغات أخرى 7 لغات أخرى 7 الألمانية (de) الإنجليزية (en)Sick bags from around the world الإسبانية (es)Las bolsas aéreas que hicieron historia الإيطالية (it) البرتغالية (pt)Cada companhia aérea tem o seu saco الروسية (ru)Куда летети пассажиры и чем их тошнило на разных рейсах الصينية (zh)千奇百怪的呕吐袋 أكياس غثيان في شركات طيران مختلفة بقلم إليان هيفليغر وسارا آوريليا إغِل (الصور)، آستر أونترفينغر Ester Unterfinger (النص وتحرير الصور) شركة طيران "كوندور" ألمانيا، 2012. فرانكفورت (FRA) ¬ تنريفا بجز الكناري (TFS).معجنات، سلطة بطاطس، كعك الزنجبيل، عصير طماطم. الخطوط الجوية المكسيكية "مكسيكانا"، 1987. هافانا (HAV) ¬ مكسيكو سيتي (MEX)مقرمشات البطاطس، شطيرة لحم الخنزير المدخن وجبن، بسكوت، عصير تفاح. شركة طيران "آير ليون"، فرنسا، 1999. جزيرة ريونيون بالمحيط الهندي (RUN) ¬ باريس (CDG) طبق متنوع من الأجبان، خبز الكايزر من الطحين الكامل مع الزبد، اللحم البقري البارد على طريقة إقليم البروفانس الفرنسي مع الزيتون والمعكرونة ذات الثلاثة ألوان، سلطة البطاطس، زبادي بالتوت الأحمر، مياه معدنية، ونبيذ أبيض. خطوط طيران "ميرسك إير"، الدانمارك، 1998. كوبنهاغن (CPH) ¬ غلاسكو (GLA)نقانق هاغيس الأسكتلندية (من أحشاء الخراف) مع البسلة والبطاطس، كاستر، كوكا كولا. كيس بالقياس المعياري من روسيا. أومسك (OMS) ¬ موسكو (DME).سمك مع بطاطس بالفرن وبسلة، شرائح الخيار مع البقدونس، خبز الكايزر مع الزبد، كيك الشيكولاتة مع جوز الهند المبشور، وعصير التفاح، والشاي. الخطوط الجوية السعودية، 1997. مانيلا (MNL) ¬ الرياض (RHU)سلطة التبولة، ذيول الاستاكوزا، سمك القاروص مع صلصة الطماطم، أرز عربي، خضروات، آيس كريم بالفانيليا، مياه معدنية. الخطوط الجوية اليابانية، 1983. طوكيو (NRT) ¬ سان دييغو (SAN)دجاج، سلطة المعجنات، مكرونة باردة، حساء بتوابل ميسو اليابانية، كوكا كولا زيرو، شاي أخضر. الخطوط الجوية "إير أفريك" (تابعة للعديد من دول غرب أفريقيا) تسعينيات القرن الماضي. طرابلس (MJI) ¬ داكار (DSS)سمك مع البطاطس، خس، دايت كولا. الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا"، 1990. لوريل كونتي بالولايات المتحدة (LOZ) ¬ ميلانو (MXP)بانكيك بفطر عيش الغراب المقلي ودهن الخنزير المدخن والبيض، فواكه طازجة، خبز كايزر مع مربى المشمش، عصير برتقال، وقهوة. الخطوط الجوية الصينية، 1995. بكين (PEK) ¬ شنغهاي (SHA)سلطة الكرفس، سمك مقلي مع الأرز، خضروات الموسم، شرائح الفاكهة، كيك صيني، نبيذ أبيض، مياه معدنية. الخطوط الجوية النبيالية، 2005. دبي (DXB) ¬ كاتماندو (KTM).عدس مع الأرز، صلصة تشاتني الحارة، مشروب المانجو لاسي (بالحليب والمانجو)، شاي. خطوط بال إير، سويسرا، 1997. كاتانيا (CTA) ¬ زيورخ (ZRH)سلطة السجق بالبيض، والذرة والطماطم، كعك الكريمة، مياه معدنية، قهوة. الخطوط الجوية الهندية، "إير إنديا"، 2000. نيوديلهي (DEL) ¬ كوالالمبور (KUL).فول سوداني مملح، دجاج بالكاري، أرز أصفر وحساء العدس الأسود، سلطة الحمص، حلوى الخبز بالكاستر ، عصير التفاح. الخطوط الجوية البريطانية، 1989. بودابست (BUD) ¬ بروكسل (BRU)حساء الجزر والزنجبيل، سمك السلمون المدخن، كافيار الخضروات، كسكسي بالصنوبر، آيس كريم، شامبانيا لوران بيير غران سيكل، شاي إيرل غراي. أكياس غثيان في شركات طيران مختلفة